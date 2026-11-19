예외적으로 여겨왔던 시험 부정행위가 AI기기 등장으로 예외적이지 않은 것으로 되었다. 짧은 시간의 시험으로 개인 능력을 평가하는 제도의 사회적 신뢰도는 바닥을 친 것이다. 단순한 형태의 고착화된 방식으로 몇 시간동안 개인의 다양한 능력을 평가하는 시험제도는 더 이상 유지되기 어렵다. 우리는 노력하면 성공한다는 사회적 공감대가 무너진 현실을 눈 앞에서 지켜보고 있다. 그런데 그동안 우리사회는 개인이 노력하면 성공할 수 있는 사회였나? 하늘은 스스로 노력하는 사람을 정말 도와주고 있었나?

사회운동가이자 사회학자 마이클 영(Michael Dunlop Young, 1915~2002)은 1958년에 능력주의(meritocracy)가 개혁 없이 운영되면 2034년에 벌어질 일이라며 현실을 경고하는 디스토피아 소설 <능력주의: 2034년, 평등하고 공정하고 정의로운 엘리트 계급의 세습 이야기>(The Rise of the Meritocracy)를 출간했다. 즉, 그는 이른바 '근대화'를 거쳐 영국의 사회규율이 '세습되는 신분제'에서 '세습되지 않는 공정한 능력주의'로 전환되었다고 착각하여 믿는 '능력주의 신화'의 위험성을 경고했다.

그에 따르면 능력(merit)은 지능(I.Q.)+노력(effort)이다. 즉, 본래의 능력주의(meritocracy)는 세습 '신분제'가 근대화 과정에서 타파되어 탄생한 '개인능력'에 대한 공정한 사회평가 시스템(체제)이다. 'democracy'가 '민주체제'가 아닌 민주주의로 번역되었듯이, 'meritocracy'도 '능력체제(1)'가 아닌 능력주의로 번역되어 우리에게 혼동을 준다. 한편, 실태를 반영한 능력주의는 소득과 부의 최대 원천이 토지가 아닌 노동력인 세상을 위해 맞춤 제작된 귀족 제도라고 할 수 있다.(2)

막스 베버(Maximilian Carl Emil Weber, 1864~1920)는 “신은 스스로 돕는자를 돕는다”(God helps those who help themselves)라는 자기 주도성과 자율성을 강조하는 덕목(ethos)이 아우렐리우스 아우구스티누스(Aurelius Augustinus, 354~430) 논리에서도 발견할 수 있다고 한다.(3)

시대, 지역, 입장을 초월한 덕목으로 받아들여지는 이 격언은 노동력을 제공하고 대가를 받는 행위를 신에 의한 '섭리'의 작용이라고 해석하게 하여, 자기 주도성을 가지고 자율적으로 참여하는 '노동'에 신성한 정당성을 부여한다.(4) 이 과정을 통해 '자수성가의 윤리'가 본래 노동 과정에서 취했던 감사와 겸손의 윤리를 압도하게 되었다.

인간의 노력과 신의 섭리의 일치는, 구성원의 협력이 있어야만 얻을 수 있었던 사실을 외면해도 되는 근거를 제공하여 오만방자한 능력주의 신화를 탄생시켰다. 그러나 인류 특성은 '경쟁'이 아니라 '협력' 행위에 친화적이고 그 행위로 사회가 진보해 왔다.(5)

'능력'이 진정한 사회적 공헌도와 실제 업적으로 이어진다는 본래의 능력주의가 설득력이 있다는 점을 누구도 부정할 수 없다.(6) 그러나 능력주의가 본래 취지가 아닌 능력주의 신화 형태로 운용된다면 불평등 심화의 해결책이 아니라 오히려 불평등 심화의 근원이 된다.(7) 불평등 심화를 해결하려면 '기회의 평등'을 넘어 '조건의 평등'을 실현해야 한다.(8)

막스 베버는 아우렐리우스 아우구스티누스 이전의 “너희가 마음속으로 '이 재물은 내 능력과 내 손의 힘으로 모은 것'이라고 생각할 것 같아서 걱정이 된다."(9)라는 가르침을 알고 있었는지 모르겠다. 현행 시험제도는 단순하고 똑같아야 공정하다는 잘못된 믿음에 기댄 제도이다. AI기기에 의한 부정행위는 이러한 믿음에 충격을 주었고 그 여파는 이어질 것이다. 우리가 공정하다고 믿어 왔던 능력주의가 본래의 능력주의가 아닌 우리를 착각에 빠뜨린 신화였다는 점을 깨우치게 하는 교훈이 되길 바란다.