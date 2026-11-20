한국항공우주산업(KAI)과 한국기계연구원(KIMM)은 경남 사천 KAI 본사에서 항공우주 첨단 기술 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결하고 기술교류회를 가졌다고 19일 밝혔다.

이날 행사에는 김종출 KAI 대표이사 사장과 류석현 KIMM 원장 등 양 기관 주요 관계자가 참석했다.

김종출 KAI 사장은 "이번 협약을 통해 양 기관은 저피탐 표면 기술, 지능형 금속 적층 등 미래 항공우주 분야 핵심기술의 확장과 고도화를 위한 공동연구를 추진하고 항공기 개발·생산 현장에 적용할 수 있는 기술적 협력 방안을 모색할 계획이다"며 "협력 분야는 ▶핵심기술 및 전문인력 교류 ▶공동연구과제 발굴 및 국책사업 공동 대응 ▶시험·평가 인프라 활용 ▶첨단소재·제조 및 AI 기반 기술 고도화 등을 중심으로 협력하기로 했다"고 말했다.

▲김종출 KAI 사장(오른쪽))과 류석현 한국기계연구원 원장이 업무 협약 기념촬영하고 있다. ⓒKAI

김 사장은 또 기술교류회에서는 KAI의 미래 항공우주 기술경쟁력 강화를 위한 4개 분야 기술 발표가 이어졌다"면서 "주요 기술은 ▶항공기 체결부품 신뢰성 향상을 위한 항공·방산 부품 신뢰성 평가 ▶스텔스 분야 적용을 위한 투명 메타 디스플레이 ▶AI 기반 지능형 생산·정비 역량 강화를 위한 금속 적층 공정기술 ▶항공기 저피탐 성능 고도화를 위한 항공기 복사에너지 능동제어 기술 등이다"고 덧붙였다.

그러면서 "협력과제를 발굴하고 공동연구와 정부 연구개발사업 참여 등 후속 협력을 단계적으로 구체화할 예정이다"고 의미를 부여했다.

김종출 사장은 "미래사업을 준비하기 위해서는 신기술의 선제적 확보와 핵심 기술 내재화가 무엇보다 중요하다"고 하면서 "이번 협력을 통해 항공우주 분야 기술경쟁력을 강화하고 미래 성장동력 확보에 힘쓰겠다"고 강조했다.