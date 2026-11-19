▲계명대 태권도시범단 재학생과 동문들이 대회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다.ⓒ계명대

발차기 한 번에 힘찬 기합이 터지고, 공중으로 솟구친 선수의 발끝에서 격파물이 산산이 부서졌다. 경기장 한쪽에서는 줄넘기를 넘는 선수들의 발놀림이 경쾌하게 이어졌으며, 태권도 꿈나무부터 대학생과 일반인, 외국인 선수까지 전국에서 모인 태권도인들이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 기량을 펼쳤다.

계명대학교는 최근 성서캠퍼스 체육관 주경기장에서 ‘제8회 계명대학교 태권도시범단 동문회장배 태권도·줄넘기대회’를 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 대회는 전국 각지에서 선수 약 1800명이 참가해 품새와 격파, 줄넘기 등 3개 종목에서 열띤 경쟁을 벌였다.

눈에 띄는 것은 대회 규모의 성장이다.

지난 2018년 첫 대회 당시 259명이 참가했던 것과 비교하면 올해 참가 인원은 약 7배로 늘었으며, 올해는 품새 300명, 격파 1천 명, 줄넘기 500명이 출전했으며, 초등부부터 중·고등부, 대학부, 일반부와 외국인부까지 다양한 연령과 국적의 선수들이 함께했다.

▲계명대 태권도시범단이 축하 공연을 마친 뒤 환호를 하고 있다ⓒ계명대

단순한 승패를 넘어 태권도를 매개로 세대와 지역, 국적을 뛰어넘는 교류가 이뤄졌다는 점에서도 의미를 더했다. 재학생과 동문이 함께 대회를 준비하며 계명대 태권도 전통을 이어가는 한편, 전국 태권도인들이 서로의 기량과 경험을 나누는 화합의 무대로 자리 잡았다.

경기 결과 최우수선수상은 대구황금초 4학년 정지우 학생에게 돌아갔다.

단체전에서는 품새 초등 저학년·고학년과 중등, 외국인부 등 4개 부문, 격파 초등·중등·고등·일반부 등 4개 부문에서 각각 우승팀이 탄생했으며, 특히 외국인부 품새에서는 계명대 K-글로벌태권도팀이 정상에 올라 눈길을 끌었다.

줄넘기 종목 종합우승은 해마루초 3학년 박은찬·이선우·신민규 학생이 차지했다.

이지협 계명대 태권도시범단 동문회장은 “전국에서 찾아주신 선수와 지도자, 학부모 여러분께 감사드린다”며, “이번 대회가 태권도 저변 확대는 물론 선수들이 자신의 꿈과 가능성을 키우는 무대가 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 재학생들과 함께 대회를 발전시켜 전국 태권도인들이 꾸준히 찾는 교류와 화합의 장으로 만들어 가겠다”고 밝혔다.

김종수 지도교수(태권도학과 교수·코리아태권도센터장)는 “재학생과 동문이 함께 대회를 준비하면서 선후배 간 유대가 더욱 깊어졌고, 선수들에게는 평소 갈고닦은 기량을 펼치는 기회가 됐다”며, “앞으로도 시범단 활동과 다양한 교류를 통해 태권도의 가치를 알리고 전문 인재를 양성하겠다”고 말했다.

계명대 태권도시범단은 1998년 창단 이후 국내외 주요 행사에서 매년 50여 차례 이상의 시범 공연을 펼치며 태권도 보급과 대학 홍보에 앞장서고 있다. 특히 아프리카와 튀르키예, 미국, 페루, 우즈베키스탄, 베트남, 중국 등 해외에서도 활발한 시범 활동을 이어왔으며, 현재 단원 4명이 대한태권도협회 국가대표시범공연단과 세계태권도연맹 시범단 등에서 활동하고 있다.

한편 계명대 태권도학과는 1996년 지방 대학 최초로 신설돼 태권도 전문 인재 양성과 지역 태권도 발전에 힘써왔으며, 실기와 이론을 연계한 교육을 통해 선수와 지도자 등 태권도 분야의 전문 인력을 배출하고 있다.

첫 대회 259명에서 1800명 규모로 성장한 이번 대회는 계명대 태권도시범단의 축적된 경험과 동문들의 참여가 만들어낸 성과다. 대학의 태권도 교육 역량을 전국에 알리는 동시에 미래 태권도 주역들이 꿈과 열정을 키우는 무대로 발전하고 있다.