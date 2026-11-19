▲울릉중학교 3학년 학생들이 19일 영진전문대학교 뷰티융합과에서 교수의 지도를 받으며 퍼스널컬러 체험을 하고 있다.ⓒ영진전문대

교실에서 책으로만 접했던 직업의 세계가 눈앞에 펼쳐졌다. 직접 색상을 골라 자신의 이미지를 찾아보고, 군인의 임무와 무기체계를 살펴보는가 하면 모의 사격까지 경험했다. 중학생들에게는 낯설지만 흥미로운 직업 세계를 몸으로 배우는 특별한 하루였다.

경북 울릉중학교 3학년 학생 46명이 19일 대구 북구 영진전문대학교를 찾아 다양한 직업을 체험하며 자신의 적성과 미래 진로를 탐색했다.

이날 학생들은 대학 내 뷰티융합과와 국방군사계열이 마련한 프로그램에 참여해 평소 접하기 어려웠던 뷰티와 국방 분야의 직업 세계를 경험했다.

뷰티융합과에서는 퍼스널컬러의 개념과 필요성을 배우고, 자신의 피부색과 이미지에 어울리는 색상을 직접 찾아보며 뷰티 분야에 대한 이해를 넓혔으며, 국방군사계열에서는 각 군의 편성과 주요 임무, 무기체계 등을 살펴보고 모의 사격 체험에도 참여해 군인의 역할과 직업적 특성을 알아봤다.

특히 학생들은 단순히 설명을 듣는 데 그치지 않고 직접 보고 만지고 경험하면서 각 직업의 매력을 발견할 수 있도록 프로그램을 구성해 큰 호응도를 이끌어냈다.

이번 체험은 영진전문대학교가 지역 청소년들에게 다양한 직업 세계를 소개하고 진로 탐색의 기회를 제공하기 위해 마련한 교육기부 활동의 하나다.

▲울릉중학교 3학년 학생들이 19일 영진전문대학교 국방군사계열에서 재학생들의 지도를 받으며 모의 사격 체험을 하고 있다.ⓒ영진전문대

지난 18일부터 20일까지 사흘간 대구북중, 울릉중, 대구 공산중 학생 161명을 대상으로 진행되며, 대학의 전공별 전문 교육시설과 실습 인프라를 활용해 운영되고 있다.

첫날인 18일에는 대구북중학교 1~3학년 학생 48명이 참여해, 학생들은 유아교육과의 유아교사 체험과 국방군사계열의 미래 군인 체험으로 나뉘어 각 직업의 특성과 역할을 살펴봤다.

유아교사 체험에서는 유아교육기관과 교사의 역할, 관련 진로 진입 과정 등을 알아보고 실제 교육 현장에서 활용되는 놀이활동 경험과 함께, 학내 유치원도 견학하며 유아교육 현장을 가까이에서 살펴보는 시간을 가졌다.

마지막 날인 20일에는 대구 공산중학교 3학년 학생 67명이 대학을 찾아 진로체험에 나설 예정이다.

이날은 국방군사계열의 미래 군인 체험을 비롯해 사회복지과의 사회복지사 직업체험, 동물보건과의 동물보건사 진로체험 등이 오전에 진행되며, 오후에는 유아교사 체험과 뷰티융합과의 스킨케어 탐색, 헤어스타일링 체험 등 학생들의 관심 분야를 반영한 프로그램이 이어진다.

유아교육부터 국방, 사회복지, 동물보건, 뷰티까지 다양한 전공을 아우르는 이번 프로그램은 대학이 보유한 교육 역량을 지역사회와 나눈다는 점에서도 의미가 있다. 학생들은 전공 교수진의 설명을 듣고 관련 활동을 직접 경험하면서 막연하게 생각했던 직업을 보다 구체적으로 이해할 수 있다.

영진전문대학교 관계자는 “중학생 시기는 자신의 흥미와 적성을 발견하고 미래 진로를 구체적으로 고민하기 시작하는 중요한 시기”며 “이번 체험이 학생들이 다양한 직업의 가치를 이해하고 자신의 꿈과 가능성을 발견하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

이어 “앞으로도 대학의 우수한 교육 인프라와 전공별 전문성을 지역사회와 나누며 청소년들의 진로 설계와 지역 인재 양성에 기여하는 교육기부 활동을 지속적으로 확대하겠다”고 밝혔다.

이번 체험은 학생들에게 대학 캠퍼스가 단순히 진학을 준비하는 공간이 아니라, 미래의 직업을 미리 만나고 자신의 가능성을 발견하는 배움의 현장이 될 수 있음을 보여줬다. 교실 밖에서 만난 새로운 경험이 청소년들의 진로 선택에 의미 있는 이정표가 될 것으로 기대된다.