11월 17~27일 온라인 신청…포항사랑카드로 지급

철강산업 침체로 어려움을 겪는 포항지역 철강기업 재직 근로자들에게 1인당 50만 원의 생활안정 지원금이 지급된다.

고용노동부와 경상북도, 경상북도경제진흥원은 철강산업 경기 악화에 따른 근로자들의 경제적 부담을 덜기 위해 '2026년 재직 근로자 안심 패키지 지원사업'을 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 고용노동부의 '2026년 지역·산업맞춤형 일자리 지원사업(버팀이음 프로젝트)'의 하나로, 기존 화물운송종사자 중심의 지원에서 포항지역 철강기업 재직 근로자까지 대상을 확대했다.

지원 대상은 경북에 주소를 두고 포항시 소재 철강 및 관련 소재 산업 분야 기업에 재직 중인 근로자다.

지원 항목은 교통비와 건강검진비, 문화활동비 등으로, 1인당 50만 원을 포항사랑카드로 지급한다. 교통비는 도내 유류비와 대중교통 이용료, 통행료 등에 사용할 수 있으며, 건강검진비는 일반·특수 건강검진 본인부담금을 지원한다. 문화활동비는 공연·전시·영화 관람과 도서 구입, 신문 구독, 문화체험, 헬스장·수영장 이용 및 강습료 등에 사용할 수 있다.

신청 기간은 11월 17~27일까지이며, 온라인 신청시스템(gbansim.kr 또는 재직안심.kr)을 통해 접수하면 된다. 세부 지원 요건과 신청 방법은 경상북도경제진흥원 홈페이지 공고에서 확인할 수 있다.

박성수 경상북도경제진흥원장은 "철강 경기 침체로 현장 근로자들의 생활비 부담이 커지고 있다"며 "이번 지원이 지역 철강산업을 지켜 온 근로자들에게 작은 버팀목이 되길 바란다"고 말했다.