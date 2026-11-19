▲'제4회 전남 광주 에너지산업의 날'에서 나주 에너지산업 발전에 기여한 유도경 ㈜그린이엔에스 대표와 김학재 ㈜에이케이파워 대표가 유공자 표창을 수상했다. 2026.11.17.ⓒ나주시

나주 에너지산업 발전에 기여한 유도경 ㈜그린이엔에스 대표와 김학재 ㈜에이케이파워 대표가 유공자 표창을 받았다.

19일 나주시에 따르면 지난 17일 한국에너지공과대학교(KENTECH)에서는 '제4회 전남 광주 에너지산업의 날' 행사가 열렸다.

이날 행사에서는 전남에너지산업협회 소속 156개 기업과 광주에너지기업협의회 소속 300여개 기업이 통합해 전남광주에너지산업협회가 공식 출범했다. 회원사는 450여개에 이른다.

이번 출범으로 지역별로 나뉘어 있던 에너지기업 조직이 통합되면서 기술개발과 기업간 협력, 해외시장 진출을 위한 산업적 연계가 강화될 것으로 기대된다.

또한 행사에서는 나주에 연고를 둔 유도경 ㈜그린이엔에스 대표와 김학재 ㈜에이케이파워 대표가 유공자로 선정됐다.

유도경 대표는 마이크로그리드와 분산에너지, 직류배전 등 미래에너지 핵심기술의 연구개발과 사업화를 추진하며 지역 에너지산업의 기술경쟁력 향상에 기여한 공로를 인정받았다.

김학재 대표는 한국전력 재직 당시 에너지밸리 조성과 기업 투자유치, 금융지원 및 해외시장 진출기반 마련에 힘쓴 점을 높이 평가받았다.

특히 두 대표는 기술개발과 기업유치, 라오스 마이크로그리드 국제공동 연구개발 등 해외 협력사업을 통해 나주 에너지산업의 경쟁력 강화와 해외시장 진출 기반 확대에 기여했으며, 시는 앞으로도 통합협회와 지역 기업 간 협력을 강화하고 기업들이 체감할 수 있는 산업 기반과 성장 여건을 조성해 나갈 방침이다.

윤병태 나주시장은 "전남과 광주가 하나 되는 흐름에 민간 에너지산업계도 뜻을 모아주셔서 감사드린다"며 "나주는 연구개발부터 사업화, 해외시장 진출까지 기업 성장을 지원하고 첨단 전력기자재와 전력망 산업 육성을 통해 에너지산업경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.