국비·지방비 각 120억 원 투입해 2030년까지 추진

중소·중견기업 AI 솔루션 개발부터 현장 실증까지 지원

글로벌 철강 공급과잉과 통상환경 변화 등으로 어려움을 겪는 경북 포항 철강산업이 인공지능(AI)을 활용한 제조혁신에 속도를 낸다.

대기업과 연구기관에 집중된 기술 역량을 지역 중소·중견기업으로 확산해 산업 전반의 경쟁력을 높이겠다는 전략이다.

포항시는 19일 시청 대회의실에서 철강·금속기업과 AI 기술기업, 대학 및 연구기관 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '철강산업 AI 융합 지원 협의체' 출범식을 개최했다.

▲포항시가 19일 시청 대회의실에서 ‘철강산업 AI 융합 지원 협의체 출범식’을 가졌다.ⓒ포항시 제공

협의체에는 포스코와 포스텍, 포항산업과학연구원(RIST), 포항소재산업진흥원, 한국철강협회 등이 참여한다.

철강기업이 제조현장에서 해결해야 할 기술 과제를 발굴하면 AI 전문기업과 연구기관이 협력해 공정별 맞춤형 해결책을 마련하는 산학연관 협력체계다.

이번 협의체 출범은 지난 7월 산업통상부의 '철강산업 AI 융합실증허브 구축사업' 선정에 따른 후속 조치다.

기업별 생산공정과 설비 특성에 맞는 AI 기술을 개발하고 실제 제조현장에서 검증할 수 있도록 지원하는 것이 핵심이다.

해당 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 240억 원을 투입하는 규모로, 국비와 지방비가 각각 120억 원씩 투입된다.

포항소재산업진흥원이 주관하고 RIST와 포스텍, 한국철강협회 등이 참여한다.

사업의 핵심은 블루밸리국가산업단지 내 고기능금속기술센터에 철강 특화 AI 실증 인프라 구축이다.

고성능 GPU 등 연산자원을 활용해 기업의 제조데이터를 수집·정제하고, 이를 토대로 공정별 AI 솔루션 개발과 실증을 지원한다.

특히 자체 AI 인프라와 전문인력 확보가 쉽지 않은 중소·중견기업의 기술 접근성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

기업들이 개별적으로 고가의 연산장비를 구축하지 않고도 공동 인프라와 전문 기술지원을 활용해 AI 도입에 나설 수 있도록 하기 위해서다.

지원 분야는 안전관리와 설비 운영, 공정 자동화, 품질관리 등 제조현장의 다양한 과제다.

수요기업이 해결해야 할 문제를 제시하면 AI 공급기업과 연구기관이 기술개발에 참여하고, 실제 생산공정에 적용해 성능을 검증하는 방식으로 추진된다.

경상북도 사업계획에도 도내 철강기업 30개사를 대상으로 현장 적용형 AI 솔루션 실증을 지원하는 내용이 포함됐다.

제조데이터 확보부터 AI 모델 개발, 현장 검증과 솔루션 보급까지 연계해 기업의 실질적인 기술 전환을 뒷받침한다는 구상이다.

포항시는 협의체를 중심으로 기업 간 기술협력과 공동 실증을 확대하고, AI 기술이 생산성 향상과 품질 개선 등 현장의 실질적인 성과로 이어지도록 지원할 계획이다.

박용선 포항시장은 “포항 철강산업이 AI를 통해 새로운 도약을 준비하고 있다”며 “산·학·연·관 협력과 AI 인프라를 바탕으로 지역기업의 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다”고 말했다.