결시율 안동 10.18%로 도내 최고, 상주 7.27% 최저…8개 시험지구 모두 지난해보다 결시율 높아

2027학년도 대학수학능력시험이 치러진 19일 경북지역 1교시 결시율이 지난해보다 상승한 것으로 나타났다.

시험 응시 대상자 2만500명 가운데 1,819명이 시험을 치르지 않아 결시율은 8.87%를 기록했다.

경북교육청이 이날 발표한 수능 지원자는 2만675명으로, 이 가운데 1교시 응시 대상자는 2만500명이다.

올해 결시율은 지난해 7.91%보다 0.96%포인트 높아졌다.

최근 6년간 결시율을 살펴보면 2022학년도 10.97%, 2023학년도 10.93%, 2024학년도 10.10%, 2025학년도 9.58%, 2026학년도 7.91%로 감소세를 보이다 올해 다시 상승세로 돌아섰다.

지역별로는 안동 시험지구의 결시율이 10.18%로 도내 8개 시험지구 가운데 가장 높았다. 안동은 1교시 응시 대상자 1,670명 중 170명이 결시해 실제 응시자는 1,500명에 그쳤다. 지난해 결시율 9.05%와 비교하면 1.13%포인트 상승했다.

한편 이날 집계는 수능 1교시를 기준으로 한 것으로, 이후 교시별 실제 응시 인원과 결시율은 달라질 수 있다.