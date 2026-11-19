▲정승인 전주시의원 ⓒ전주시의회

전북 전주천 상류에서 2년 만에 또다시 오수관 파손 사고가 발생하면서 전주시의 시설관리와 늑장 대응이 도마 위에 올랐다.

정승인 전주시의원은 19일 상하수도본부 하수과에 대한 행정사무감사에서 전주시의 대응체계를 질타했다.

앞서 2024년 7월 집중호우로 전주천 상류 오수관이 파손되면서 완주군 상관면 일대 생활하수가 전주천으로 유입되는 사고가 발생했다.

당시 전주시는 임시 조치 이후 한 달 가까이 지나서야 복구공사에 나섰으며 수질관리 담당 부서에 오염 사실조차 전달되지 않은 것으로 드러났다.

같은 해 행정사무감사에서도 늑장 대응 문제가 지적됐으나 2년 만에 같은 구간에서 유사한 사고가 발생한 것이다.

정 의원은 "한 번 사고가 발생했다면 원인을 철저히 분석하고 같은 문제가 반복되지 않도록 관리했어야 한다"며 "사고가 재발한 것도 문제지만 이번에도 대응이 늦었다는 것은 기존의 사고 대응체계가 제대로 작동하고 있는지 의문을 갖게 한다"고 비판했다.

그러면서 정 의원은 "같은 사고가 반복되고 대응마저 늦어진다면 시민들이 행정을 어떻게 신뢰하겠냐"며 "사고 원인부터 시설관리 실태, 초기 대응 과정까지 철저히 점검하고 다시는 같은 문제가 반복되지 않도록 근본적인 대책을 마련해야 한다"고 촉구했다.