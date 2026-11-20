요즘 젊은(?) 아이들과 대화를 나누다 보면 알 수 없는 말들이 참으로 많다. 박사과정에 재학 중인 제자들에게 “먼작귀가 뭐유?” 하고 물어봤더니 아무 아는 사람이 없다. 초등학고 교사로 재직 중인 제자만이 조금 들어본 적이 있다는 말을 했다. 그래서 “지금부터 당신들을 꼰대로 인정한다”고 했더니 좌중이 웃음바다가 되었다. 박사과정의 대부분의 학생들은 40대부터 60대까지 연령의 폭이 넓다. 그런데 그 중에 ‘먼작귀’의 뜻을 아는 사람이 하나도 없었다. 아마도 이 글을 읽는 독자들 중에도 그 의미를 아는 사람은 극히 적을 것이다. 그래서 오늘은 신세대 어린이부터 젊은이들이 신조어로 쓰고 있는 용어를 언어의 사회성의 측면에서 다루어보고자 한다.

요즘 유행하는 어휘 중에서 대표적인 사례 중 하나가 바로 '먼작귀'이다. '먼작귀'는 일본 만화 및 캐릭터 콘텐츠인 먼치킨 치이카와(ちいかわ)의 한국어권 명칭인 '먼가(뭔가) 작고 귀여운 녀석'을 줄인 표현이다. 이 표현은 단순히 긴 문장을 짧게 만든 축약어에 그치지 않는다. 귀여움을 선호하는 대중문화의 정서, 인터넷 이용자들의 언어유희, 짧고 간결한 표현을 선호하는 디지털 소통 방식이 결합하여 형성된 사회문화적 언어 현상이라고 볼 수 있다.

'먼작귀'의 형성과 유행어로서의 특징

'먼작귀'는 '먼가(뭔가=무엇인가) 작고 귀여운 녀석'으로 현대 한국어에서 빈번하게 나타나는 축약형 어휘체계와 관련이 있다. 일반적으로 유행어는 특정 시기나 사회적 집단에서 널리 사용되며 대중의 관심과 공감을 얻는 표현을 의미한다. 유행어는 기존 어휘의 의미를 새롭게 확장하기도 하고, 여러 단어를 결합하거나 축약하여 새로운 형태를 만들어 내기도 한다.

'먼작귀'에 나타난 언어적 특징을 살펴보면, '먼작귀'라는 독특한 음절 결합은 일상적인 문장과 구별되는 재미를 제공한다. 즉 ‘무엇인가>뭔가>먼’으로 축약하면서 단모음화 현상과 축약을 모두 확인할 수 있다. 그리고 의미의 집단적 공유이다. '먼작귀'라는 표현을 이해하고 사용하는 사람들은 해당 캐릭터와 콘텐츠에 대한 공통된 지식을 공유한다. 그렇게 함으로써 동시대를 함께 향유하는 문화적 특성을 보여주고 있다.

'먼작귀'에 나타난 언어의 사회성

언어의 사회성이란 언어가 개인에 의해 독립적으로 형성되는 것이 아니라 사회 구성원들 사이의 약속과 상호작용을 통해 성립하고 변화한다는 특성을 의미한다. 우선, 이 표현은 특정 개인이 만들어 사용한다고 해서 곧바로 유행어가 되는 것이 아니다. 인터넷 커뮤니티와 SNS, 영상 플랫폼 등에서 다수의 이용자가 표현을 접하고 반복적으로 사용하면서 사회적 의미와 통용성을 획득한다. 즉, 유행어의 성립에는 개인의 언어적 창의성뿐 아니라 이를 수용하고 공유하는 집단의 참여가 필수적이다. 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대에게 줄임말과 신조어는 빠른 의사소통을 위한 수단이면서 동시에 또래 집단과의 친밀감을 형성하는 기호로 작용하였다.

그러나 유행어의 중요한 특징 중 하나는 지속성이 보장되지 않는다. 특정 시기에 광범위하게 사용되던 표현도 시간이 흐르면 사용 빈도가 감소하거나 새로운 표현으로 대체되는 경우가 많다. 즉, 사회적 관심사의 변화와 새로운 표현의 지속적인 출현, 그리고 반복 사용에 따른 신선함의 감소로 인해 언젠가는 살질 가능성이 있다. 특히 세대와 집단에 따른 언어 사용의 차이가 심하여 소통에 문제가 발생한다.

'먼작귀'는 현대 사회에서 유행어가 어떠한 방식으로 형성되고 확산하는지를 보여주는 흥미로운 언어 현상이다. 유행어의 일시성은 현대 언어생활에서 주목해야 할 현상이다. 오늘날의 유행어는 온라인 플랫폼을 통해 빠르게 확산하지만, 사회적 관심과 문화적 흐름이 변화함에 따라 빠르게 쇠퇴하기도 한다.

결국 언어는 사회와 분리되어 존재하는 고정된 규칙의 집합이 아니라 사회 구성원들의 삶과 문화 속에서 끊임없이 변화하는 살아 있는 체계이다. 이러한 유행어를 단순히 잠깐의 재미나 일시적인 언어 현상으로만 바라볼 것이 아니라, 그 안에 담긴 시대적 정서와 사회적 관계, 언어 변화의 원리를 이해할 필요가 있다. 유행어의 생성과 소멸은 언어가 살아 움직이고 있다는 증거이며, 바로 이러한 역동성이 한국어를 더욱 풍부하고 다채로운 언어로 만들어 가는 원동력이라고 할 수 있다.