▲(왼쪽)장병익 전주시의원, 김성규 전주시의원 ⓒ전주시의회

전북 전주시가 수백억원을 들여 건립 중인 영화 관련 시설 2곳이 준공을 앞두고 핵심 시설과 장비를 확보하지 못한 것으로 나타났다.

지난 18일 전주시의회 문화체육관광국 행정사무감사에서는 전주독립영화의집과 J3 버추얼스튜디오의 예산 확보 및 운영계획 미비에 대한 지적이 잇따랐다.

전주시는 지난해 2월 고사동 옛 옥토주차장 부지에 독립영화의집 건립에 착수했다.

당초 420억원이었던 사업비는 공사단가 상승, 주차장 확대, 매장문화재 발굴조사 등으로 720억원까지 늘었으며 상영관 3개관 조성비까지 더하면 800억원을 웃돌 전망이다.

그러나 내년 3월 준공을 앞두고도 상영관 조성에 필요한 100억원 이상 예산을 확보하지 못했으며 내년도 본예산에는 공공요금 2000만원만 반영됐다.

이에 장병익 시의원은 "사업비가 당초보다 400억원 가까이 늘었다는 것은 그만큼 시민 세금이 더 들어간다는 뜻"이라며 "상영관 없는 독립영화의집은 이름뿐인 시설"이라고 지적했다.

또 공사 기간 주차난을 겪어온 원도심 주민과 상인들을 위한 주차장 운영 방식도 석 달째 협의되지 않고 있다고 질타했다.

이에 전주시는 "주변 상인에게 주차장을 개방하는 방안을 검토 중"이라고 답했다.

전주시가 249억4400만원을 들여 조성 중인 J3 버추얼스튜디오도 다음 달 준공을 앞두고 있지만 핵심 촬영 장비인 LED 월 구축에 필요한 국비 52억원을 확보하고도 시비 부담분을 편성하지 못한 상태다.

특히 세 차례 설계변경으로 건축공사 계약금액이 3억6000만원가량 늘었으며 이 중 2억6000여만원은 배수시설 설계 누락과 도면·내역서 간 불일치로 발생했다.

이에 김성규 시의원은 설계용역사의 책임과 부대시설 미비, 계속비 132억원 중 92억원이 이월된 점 등을 지적했다.

김 의원은 "버추얼스튜디오는 건물이 아니라 장비와 운영으로 평가받는 시설"이라며 "건물만 준공하고 빈 공간으로 남겨 둬서는 안 된다"고 강조했다.

그러면서 핵심 장비 확보 일정, 운영 주체, 장비 도입 전까지의 대체 활용 방안을 준공 전에 확정할 것을 촉구했다.