▲채민석 전주시의원 ⓒ전주시의회

서울과의 2036 하계올림픽 공동개최가 무산된 가운데 대회 유치에 따른 전주시의 역할 및 재정 부담이 불분명하다는 지적이 제기됐다.

채민석 전주시의원은 지난 18일 문화체육관광국에 대한 행정사무감사에서 2036 전주 하계올림픽 유치계획 현황 등에 대해 문제를 제기했다.

앞서 전북별자치도는 지난해 2월 서울을 제치고 2036 하계올림픽 국내 유치 후보지로 선정된 이후 경기장과 숙박시설 등 부족한 인프라를 보완하기 위해 서울시와 공동개최를 논의해 왔다.

그러나 지난 12일 이원택 전북도지사와 오세훈 서울시장의 회동에서도 합의가 이뤄지지 않으면서 전북도는 16일 단독 유치를 공식화했으며 다른 지역의 경기장을 활용하는 연대도시 구상은 유지할 방침일가로 밝혔다.

이에 채 의원은 "그럼 전주올림픽이 아니라 대한민국 전국올림픽이 아니냐"며 "기존 개최계획에 반영된 서울지역 경기장 9곳 중 사용 협약을 맺은 곳은 3곳에 불과한데 나머지 시설은 어떻게 확보할 거냐"고 물었다.

문화체육관광부가 지난 9월 전북도 요청으로 개최계획에 대한 심의를 보류한 데다 국제올림픽위원회 경기장 분산 관련 지적도 해소되지 않아 정부 재심의 일정과 대응 전략을 구체적으로 밝힐 것을 요구했다.

특히 전주시가 부담해야 할 경기시설과 선수촌, 교통 등 기반시설 조성비와 재정난으로 공사가 중단된 육상경기장·야구장 건립사업이 올림픽 개최계획에 미칠 영향에 대해서도 따져 물었으나 전주시는 구체적인 내용을 공유받지 못했다는 취지로 답했다.

채 의원은 "유치는 전북도가 주관하지만 대회 이름에 전주가 들어가고 주요 경기와 기반시설 부담도 전주에 집중된다"며 "전주시의 역할과 재정 부담 규모를 파악하고 전북도와의 협의 결과를 의회에 공유해달라

고" 촉구했다.

한편 전북도는 이달 말 IOC 국가별 화상 발표와 내년 3월 전략대화 대상 선정을 앞두고 있다.