태백시가 서울대학교 그린바이오과학기술연구원과 손잡고 스마트 축산단지 조성과 지역 축산업 육성에 나선다.

태백시는 19일 태백시청 2층 투자상담실에서 이상호 태백시장, 서울대학교 그린바이오과학기술연구원장 등 관계자들이 참석한 가운데 스마트 축산단지 조성·지역 축산업 육성을 위한 업무협약을 맺었다.

▲스마트 축산단지 조성·지역 축산업 육성 업무협약. ⓒ태백시

이번 협약은 장성광업소 폐광 이후 새 성장동력을 확보하기 위해 태백시가 추진하는 청정스마트 축산 산업단지 조성사업과 연계해 전문 연구기관과 협력체계를 구축하고자 마련했다.

양 기관은 협약에 따라 스마트 축산단지 유치·조성과 안정적 운영을 위해 상호 협력한다.

▲스마트 축산단지 조성·지역 축산업 육성 업무협약. ⓒ태백시

산업동물 분야 연구·기술개발, 전문인력 양성을 위한 교육·연수, 현장기술 자문 등에서도 힘을 모으기로 했다.

태백시와 서울대학교 그린바이오과학기술연구원은 연구원이 보유한 전문 연구역량과 축산기술을 지역 현장에 접목한다.

관내 한우농가를 대상으로 사육기술을 보급하고 현장 실증사업을 벌이기로 했다.

▲스마트 축산단지 조성·지역 축산업 육성 업무협약. ⓒ태백시

향후 수정란 이식 센터 설립과 운영에 필요한 협력체계도 구축해 지역 한우산업 경쟁력을 높인다.

태백시 관계자는 "서울대학교의 전문 연구역량과 축산기술을 지역 축산현장에 접목하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "스마트 축산단지 조성과 지역 한우산업 육성을 위한 협력체계를 발전시켜 지역 축산농가 경쟁력 향상에 실질적인 도움이 되도록 하겠다"고 말했다.