포항시, 내년 보행안전시설 확충 등 단계적 정책 반영 추진

경북 포항지역 아동들이 생활 속에서 느낀 불편과 위험 요소를 정책 개선 과제로 제시하며 시정 참여에 나섰다.

포항시 아동권리모니터링단 ‘굿모션’ 단원 10명은 19일 시청 대외협력실에서 박용선 포항시장에게 아동권리 증진을 위한 정책제언을 전달하고 실현 방안을 논의했다.

이날 단원들은 올해 활동을 통해 학교 주변 금연구역 관리와 통학로 교통안전 강화, 학생 스포츠 선택·체험 프로그램 도입, 어린이놀이터 안전관리 강화 등 4개 분야의 개선 의견을 제시했다.

포항시는 관련 제안에 대한 검토 결과와 추진 상황을 공유하고, 내년부터 통학로와 어린이보호구역 보행안전시설 확충, 아동·청소년 스포츠 체험 프로그램 운영 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

학교 주변 금연구역 관리 강화와 놀이터 정기검사, 스마트 안전관리시스템 도입도 추진 과제에 포함됐다.

박용선 포항시장은 “아동들이 직접 발굴한 의견이 시정 정책을 개선하는 소중한 계기가 됐다”며 “앞으로도 아이들의 목소리를 시정에 적극 반영해 아동친화도시를 조성하겠다”고 말했다.