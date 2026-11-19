춘천시가 외국인 유학생의 지역 정착을 돕기 위해 추진한 정책으로 행정안전부장관상을 받았다.

춘천시는 19일 정부세종청사에서 열린 2026년 지방정부 외국인주민 지원 우수사례 경진대회에서 춘천형 외국인 유학생 전주기 LINK 모델 구축 사례를 발표해 행정안전부장관상인 장려상을 수상했다.

▲2026년 지방정부 외국인주민 지원 우수사례 경진대회. ⓒ춘천시

행정안전부가 주관한 이번 대회는 지방정부의 우수한 외국인주민 지원정책을 발굴하고 전국으로 확산하고자 마련했다.

사전심사를 통과한 전국 8개 지방정부가 정책 사례를 발표했고 전문가 심사를 거쳐 최종 수상기관을 가렸다.

춘천형 LINK 모델은 외국인 유학생의 초기 적응부터 지역사회 교류·취업·정착까지 전 과정을 하나의 흐름으로 연결하는 정착지원 체계다.

대학, 기업, 공공기관 등 지역 주체 간 협력을 통해 안정적인 정착 기반을 다진다.

LINK는 각 단계 핵심 키워드인 라이브(Live·초기 적응), 인터랙트(Interact·지역사회 교류), 뉴 스타트(New Start·취업), 킵 커넥티드(Keep Connected·정착)의 첫 글자를 땄다.

유학생의 여정과 지역 자원을 하나로 잇는다는 뜻을 담았다.

춘천시는 대학·공공기관·지역기업과 손잡고 유학생의 안정적인 주거환경 조성과 초기 생활 적응을 도왔다.

전통시장과 지역축제를 활용한 문화교류 프로그램도 운영해 유학생과 시민이 어울릴 기회를 만들었다.

한국수자원공사·강원대학교·지역기업과 협력해 취업연계형 인턴십을 추진한 점도 돋보인다.

유학생에게는 지역기업 근무 기회를, 기업에는 우수 인재 발굴 기회를 제공했다.

춘천시는 이번 수상을 계기로 외국인 유학생 전주기 정착 지원정책을 내실화하고 대학, 지역기업 등 관계기관과 협력체계를 강화하기로 했다.

춘천시 관계자는 "이번 수상은 대학과 공공기관·지역기업·시민이 함께 외국인 유학생의 지역 정착을 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 외국인 유학생이 춘천에서 배우고 일하며 지역 미래인재로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.