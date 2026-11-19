상지대 앵커사업단 벤처창업본부(본부장 이혁제)는 18일 교내 전통산업진흥센터 컨벤셜홀에서 ‘실제 사례에서 배우는 원주 로컬 스타트업 성장기’를 주제로 지역 창업 추진 전략 수립 교육을 진행했다.

이번 교육은 재학생과 지역민을 대상으로 지역 창업기업의 실제 사례를 공유하고, 사업아이템 기획부터 제품화, 시장 진입과 성장 전략까지 살펴보기 위해 마련됐다.

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교육에는 농업회사법인 정남미그룹 김보연 대표와 ㈜무아유 고은주 대표가 강사로 참여해 각 기업의 창업 및 성장 경험을 소개했다.

김보연 대표는 ‘지역 자원을 활용한 사업아이템 기획과 제품화 사례’와 ‘식품 스타트업의 판로 개척과 성장 체계 구축 사례’를 주제로 강연했다.

지역 자원을 활용해 제품을 기획하고 시장에 선보이기까지의 과정과 판로 확보, 사업 성장 기반 마련에 관한 경험을 공유했다.

이어 고은주 대표는 ‘지역 인프라의 창업 사업화 적용 사례’와 ‘반려동물 용품 기업의 시장 진입과 브랜드 차별화 사례’를 소개했다.

지역 창업지원 기반을 사업화에 활용한 경험과 반려동물 용품 시장에서 자사 브랜드의 차별성을 확보한 과정을 설명했다.

특히 김보연 대표는 강원도립대 창업보육센터, 고은주 대표는 상지대 창업보육센터 출신으로, 창업지원기관의 지원을 바탕으로 기업을 성장시킨 경험을 공유했다.

식품과 반려동물 용품 분야의 서로 다른 사례를 통해 참가자들이 업종별 사업화 과정과 시장 진입 전략을 살펴볼 수 있도록 했다.

교육에서는 제품 개발과 인허가, 브랜드 구축, 온·오프라인 판로 개척 등 초기 창업에 필요한 실무 내용도 다뤘다.

강원권 창업지원기관과 산학협력 기반의 활용 방법, 자금 조달 등 창업 과정에서 필요한 정보를 함께 소개하며 참가자들이 구체적인 창업 준비 방향을 모색하도록 했다.

농업회사법인 주식회사 정남미그룹은 2021년 9월 24일 설립된 강릉 소재 빵류 제조업체로, 김보연 대표가 국내산 쌀과 감자 등 지역 농산물을 활용한 프리미엄 베이커리 브랜드 ‘정남미명과’를 운영하고 있다.

2026년 농촌융복합산업 우수사례 경진대회 최우수상을 받았으며, 일본 수출 계약과 미국 H마트 입점 등 해외 판로도 확대하고 있다.

한편, 상지대 앵커사업단 벤처창업본부는 지속가능한 강원 남부권 로컬 창업 생태계 구축을 목표로 로컬창업큐브 인프라 구축, 로컬 창업 역량 강화, 로컬 창업 문화 확산 사업을 추진하고 있다. 앞으로도 지역 기관 및 기업과 협력해 창업 교육과 지원 프로그렘을 운영하고 지역 자원을 활용한 창업 활성화를 지원할 계획이다.