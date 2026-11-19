태백시(시장 이상호)가 지역화폐 탄탄페이의 20% 캐시백 혜택을 앞세워 시민 가계 부담을 덜고 지역 소비를 활성화하고 있다.

태백시는 평시에도 탄탄페이 20% 캐시백을 운영한다.

▲탄탄페이. ⓒ태백시

월 50만 원 한도 내에서 최대 10만 원의 캐시백 혜택을 제공해 장보기·외식 등 일상 소비에서 시민 생활비 부담을 줄였다.

시민의 일상 소비가 지역 상권 이용으로 이어지면서 소상공인 매출도 늘었다.

올해 1월부터 10월까지 탄탄페이 누적 사용액은 1000억 원을 돌파하며 전년 동기 대비 44.3% 증가했다.

최근 열린 2026 코리아 그랜드 페스티벌 기간에도 소비 열기가 이어졌다.

태백시는 행사 기간 탄탄페이 캐시백을 평시 20%에서 25%로 확대 운영했다.

11월 1일부터 10일까지 열흘간 탄탄페이 총사용액은 약 45억 3000만 원으로 집계됐다.

지난해 같은 기간보다 약 13억 2000만 원(41.2%) 늘어난 수치다.

여기에 일부 가맹점이 자율 운영하는 10~20% 할인행사와 착한가격업소 추가 캐시백도 더해져 시민과 관광객의 쇼핑 혜택을 넓혔다.

태백시는 2027년에도 탄탄페이 20% 캐시백을 상시 유지하기로 했다.

지역 상권의 다양한 할인 혜택과 연계해 지역 내 소비 활성화를 지속 뒷받침할 방침이다.

태백시 관계자는 "탄탄페이 20% 캐시백은 시민들이 장보기와 외식 등 일상생활에서 직접 체감하는 실질적인 혜택"이라며 "태백시를 찾는 관광객들도 캐시백과 지역 상권의 다양한 할인 혜택을 누리며 알뜰한 쇼핑을 즐기길 바란다"고 말했다.