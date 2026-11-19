대한노인회 경북 의성군지회의 업무추진비가 지회장 개인 명의 계좌로 입금된 사실이 확인되면서 예산 집행의 적정성과 회계 관리·감독을 둘러싼 논란이 일고 있다.

특히 해당 자금이 어떤 근거로 개인 계좌에 지급됐는지, 실제 사용처와 정산은 적법하게 이뤄졌는지 등이 명확히 확인되지 않아 추가적인 사실관계 규명이 필요하다는 지적이 나온다.

19일 〈프레시안〉 취재를 종합하면, 정보공개 자료 등에 따른 대한노인회 의성군지회 운영비 가운데 업무추진비가 지회장 A 모씨 개인 명의의 계좌로 입금된 것으로 나타났다.

통상 업무추진비는 사용 목적과 집행 기준에 따라 지출하고 관련 증빙자료를 갖춰 회계처리해야 한다는 점에서, 개인 계좌로 입금된 경위와 실제 집행 과정에 대한 확인이 필요해 보인다. 그러나 제보된 자료에는 개인 계좌로 업무추진비를 지급한 구체적인 근거와 입금 이후의 사용 내역, 정산 방법 등이 명시되지 않은 것으로 파악됐다.

이번 사안의 핵심은 업무추진비가 개인 계좌에 입금됐다는 사실 자체보다 해당 자금의 성격과 지급 근거, 실제 사용처 및 정산 절차가 관련 규정에 맞게 이뤄졌는지 여부다.

특히 해당 업무추진비가 의성군이 지원한 지방보조금에 해당하는지, 지회 자체 운영비인지에 따라 적용되는 회계 기준과 법적 판단도 달라질 수 있다.

앞서 의성군수직 인수위원회 업무보고 과정에서도 대한노인회 의성군지회의 노인일자리 사업과 연간 약 42억 원 규모의 예산 지원 및 관리 실태가 논의된 것으로 알려졌다. 다만 당시 논의된 예산과 이번에 확인된 업무추진비의 직접적인 연관성은 확인되지 않았다.

대한노인회 의성군지회장 A씨는 “업무추진비를 어디에, 어떻게 사용해야 하는지 정확히 알지 못했다”며 “이에 대해 구체적으로 설명해 주는 사람도 없었다”고 해명했다.

이어 “업무추진비는 통상 이런 방식으로 사용하는 것으로 알고 있었다”며 “다른 시·군 지회에서도 비슷한 방식으로 집행하는 것으로 알고 있다”고 덧붙였다.

결국 이번 논란의 핵심은 지회장 개인 계좌로 입금된 업무추진비가 실제 어디에 사용됐으며, 그 과정에서 관련 회계 규정과 정산 절차가 적절하게 지켜졌는지를 객관적인 자료로 확인하는 데 있다.

특히 지회장의 설명처럼 경북지역 다른 시·군 지회에서도 유사한 방식으로 업무추진비가 집행되고 있다면, 이는 의성군지회만의 문제가 아닌 대한노인회 지역 조직 전반의 회계 관리·감독 체계와도 연결될 수 있다는 점에서 보다 폭넓은 확인이 필요해 보인다.