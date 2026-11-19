태백시(시장 이상호)가 조성된 지 30여 년이 지난 철암농공단지의 노후시설을 정비하고 근로환경을 개선한다.

태백시는 지난 10월 철암농공단지 아름다운 거리 조성사업에 착수한 데 이어 2027년도 국비 9억 6500만 원을 확보해 안정적인 사업 추진 기반을 마련했다.

▲철암농공단지의 노후시설을 정비 및 근로환경 개선. ⓒ태백시

철암농공단지는 1992년 준공된 태백시 최초의 농공단지로 시설 노후화에 따른 환경개선 요구가 이어져 왔다.

태백시는 2025년 8월부터 2028년 8월까지 총사업비 28억 6000만 원(국비 20억 원·시비 8억 6000만 원)을 투입해 노후 기반시설을 손보고 근로자 중심의 산업환경을 조성하기로 했다.

주요 사업은 노후 울타리 철거·교체와 간판·안내판 정비, 근로자 휴게시설 조성, 보도 정비·주차공간 확보, 노후 가로등 교체, 전기차 충전소 설치, 휴게시설 경관조명 설치 등이다.

태백시는 노후 시설물 정비와 함께 주차공간 확충·전기차 충전시설 조성·야간 조명환경 개선 등을 병행해 입주기업 이용 편의와 근로자 근무환경을 높일 방침이다.

태백시 관계자는 "이번 국비 반영으로 철암농공단지 환경개선 사업을 안정적으로 이어갈 여건이 마련됐다"며 "계획된 일정에 따라 사업을 차질 없이 진행해 입주기업과 근로자 모두가 체감할 수 있는 활력 있는 산업단지를 만들겠다"고 말했다.