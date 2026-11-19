강원대학교(총장 정재연)는 최근 베트남 하노이 그랜드플라자호텔에서 열린 ‘베트남 한국유학박람회’에 참가해 현지 학생과 교육 관계자를 대상으로 대학 홍보 및 외국인 유학생 유치 활동을 펼쳤다.

이번 박람회는 베트남 현지 학생들에게 한국 대학의 교육과정과 유학 정보를 제공하는 행사로, 국내외 대학의 국제교류 관계자를 비롯해 LG디스플레이, 신한은행 등 다양한 기관과 기업이 참여했다.

ⓒ강원대

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강원대학교는 행사 기간 홍보 부스를 운영하며 베트남 학생들을 대상으로 ▲캠퍼스별 한국어연수과정 및 학위과정 입학 상담 ▲입학 지원 절차 안내 ▲장학금 및 정부초청장학생(GKS) 제도 소개 등 한국 유학에 필요한 정보를 제공했다.

특히, 학생들의 관심 분야와 진학 희망 과정을 고려한 맞춤형 상담을 통해 강원대학교의 다양한 교육과정과 유학 지원제도를 소개하고, 현지 학생들의 진학 수요를 파악하는 등 외국인 유학생 유치를 위한 홍보활동을 진행했다.

또한, 강원대학교는 박람회 참가와 별도로 베트남 프엉동대학교(Phuong Dong University, UPD)와 업무협의를 갖고 양 대학 간 국제교류 확대 및 학생교류 활성화 방안을 논의했다.

베트남 하노이의 프엉동대학교는 1994년 설립된 지역 대표 사립 명문대학교로 현재 30개 학과에서 약 1만 명의 학생이 공부하고 있다.

이번 협의에서는 업무협약(MOU) 추진 현황을 공유하고, 2027년 교환학생 파견과 ‘KNU 써머 프로그램(Summer Program)’ 참여 등 단기 학생교류 프로그램의 운영 가능성을 검토했다.

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아울러, 향후 2+2 및 3+1 복수학위 프로그램 도입 등 중장기적인 교육협력 방안을 논의하며 양 대학의 학술교류와 학생교류를 확대하기 위한 협력 기반을 마련했다.

강원대학교는 이번 박람회를 통해 베트남 현지 학생들에게 대학의 교육 경쟁력과 유학 지원제도를 알리고, 현지 대학과의 협력을 통해 외국인 유학생 유치와 국제교류 프로그램 확대 가능성을 확인했다.

학교 관계자는 19일 “해외 대학 및 교육기관과의 협력 네트워크를 강화하고, 한국어연수과정과 학위과정, 교환학생 및 복수학위 프로그램 등을 연계해 외국인 유학생 유치 기반을 확대하고 글로벌 교육 경쟁력을 높여 나갈 계획”이라고 했다.