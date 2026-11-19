태백시(시장 이상호)가 오는 21일부터 22일까지 1박 2일간 태백국민체육센터와 먹거리길(노다지길) 일원에서 출향민 등 200여 명이 참여하는 ‘다시, 태백 홈커밍데이’ 행사를 연다.

이번 행사는 과거 태백에 살거나 직장을 다니며 추억을 쌓았던 출향민들이 고향을 다시 찾아 옛 기억을 되새기고 달라진 지역 모습을 경험하도록 마련했다.

▲ ‘다시, 태백 홈커밍데이’. ⓒ태백시

지역 관광자원과 상권을 연계해 방문객의 체류와 소비를 유도함으로써 지역경제에 활력을 불어넣는다는 취지다.

행사는 태백의 역사와 자연을 둘러보는 명소 탐방으로 문을 연다.

참가자들은 철암탄광역사촌, 구문소, 하늘전망대 등을 찾아 태백의 발자취와 자연경관을 둘러본다.

이어 태백국민체육센터와 먹거리길 일원에서는 참가자들이 함께 어울리는 명랑운동회와 체험·전시 프로그램이 펼쳐진다.

고추장·비누 만들기 체험을 비롯해 옛 태백 모습을 담은 추억 사진 전시, 미래의 자신이나 소중한 사람에게 편지를 보내는 ‘느리게 가는 우체통’, 포토부스 등이 운영된다.

이번 행사는 태백마루자율상권조합이 상권활성화사업의 일환으로 주관하고 중소벤처기업부·강원특별자치도·태백시·태백시의회가 후원한다.

태백시 관계자는 "태백은 누군가에게는 태어나고 자란 고향이자 청춘의 추억이 깃든 삶의 터전"이라며 "오랜만에 태백을 찾는 분들에게 반가운 추억을 선사하고 지역 상권에 실질적인 활력이 더해지는 계기가 되길 바란다"고 말했다.