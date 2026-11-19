강원관광재단(대표이사 염동열)이 크루즈 기항지로서 속초항의 국제 인지도를 높이고 해외 크루즈 선사와 협력 관계를 강화하고자 국제 박람회에 참가해 유치 활동을 벌였다.

강원관광재단은 지난 16일부터 17일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 2026 시트레이드 크루즈 아시아 박람회에 참가했다고 19일 밝혔다.

▲ 2026 시트레이드 크루즈 아시아 박람회. ⓒ강원관광재단

한국관광공사·국내 주요 기항지 유관기관과 공동 참가한 재단은 속초 홍보관을 운영하며 속초항의 기항 매력을 집중 홍보했다.

박람회 기간 재단은 당초 목표를 웃도는 주요 크루즈 선사 8개사의 핵심 의사결정권자들과 1대1 상담을 진행했다.

상담에서 속초항의 항만 인프라와 기항지 관광 자원을 소개하며 신규 항로 기항을 제안했다.

특히 2025년 신규 개발해 올해부터 본격 운영 중인 속초항 특화 테마 기항지 관광상품이 선사 관계자들로부터 큰 관심을 끌었다.

재단은 실제 기항 유치로 이어지도록 선사 관계자들을 속초항 현장 답사(팸투어)에 초청하는 등 후속 협력 기반을 다졌다.

재단은 이번 상담을 계기로 선사별 운항 선박 규모와 주요 고객층을 고려한 맞춤형 기항 제안서를 발송할 예정이다.

이어 속초항 현장 답사를 통해 항만시설 실사와 기항지 관광상품 체험을 지원하는 등 후속 협의를 강화하기로 했다.

염동열 강원관광재단 대표이사는 "이번 박람회를 통해 빠르게 성장하는 아시아 크루즈 시장의 최신 동향을 파악하고 해외 선사 의사결정권자들에게 속초항만의 차별화된 기항 여건과 테마 관광자원을 각인시켰다"며 "상담을 진행한 선사들을 대상으로 빈틈없는 후속 협의를 추진해 더 많은 크루즈가 속초항을 찾도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

시트레이드 크루즈 아시아 박람회는 전 세계 크루즈 선사와 항만 당국, 지방자치단체, 여행업계 관계자 등 300여 명이 모이는 아시아 대표 크루즈 산업 전문 박람회다.