강원특별자치도가 19일 춘천시 사농동에서 강원특별자치도 장애아동·발달장애인지원센터 개소식을 열고 기존 발달장애인 지원 기능을 장애아동 분야까지 확대한 통합 지원체계를 본격 가동했다.

개소식에는 보건복지부·강원특별자치도·강원특별자치도의회·한국장애인개발원·장애인단체·유관기관 관계자 등 50여 명이 참석해 환영사와 축사·센터 운영 경과보고·현판 제막식·시설 관람 등을 진행했다.

▲강원특별자치도 장애아동·발달장애인지원센터 개소식. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도 장애아동·발달장애인지원센터는 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률에 따라 2016년 처음 문을 연 데 이어 이번에 장애아동 복지지원법에 따라 장애아동 지원 기능까지 더해 통합 운영한다.

센터는 기존과 동일하게 보건복지부 산하 공공기관인 한국장애인개발원이 위탁 운영해 서비스의 연속성을 유지한다.

강원도는 장애아동 지원 기능 확대에 맞춰 인근 건물에 291.24㎡ 규모의 전용 공간을 추가로 마련했다.

장애아동 전담 인력을 포함한 전문 인력 17명을 배치해 현장 대응력도 높였다.

▲강원특별자치도 장애아동·발달장애인지원센터 개소식. ⓒ강원특별자치도

센터는 앞으로 전 연령 발달장애인과 18세 미만 모든 유형의 장애아동을 대상으로 조기 지원부터 성인기 자립까지 성장 단계에 맞춘 종합 서비스를 제공한다.

지역 복지·의료·교육기관과 협력해 필요한 서비스를 제때 연결하기로 했다.

우상호 강원특별자치도지사는 "아이의 발달 지연 소식에 막막함을 안고 홀로 애써오신 부모님들의 짐을 이제는 센터와 도가 함께 나누겠다"며 "장애 등록 전부터 필요한 도움을 제때 연결해 아이들이 저마다의 속도로 성장하고 부모님이 마음 놓고 웃을 수 있는 강원을 만들겠다"고 말했다.