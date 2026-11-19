강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 19일 성산면 어흘리 일원에서 저소득 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 '사랑의 땔감 나누기 행사'를 실시했다.

이번 행사는 ‘11월 숲가꾸기 기간’ 운영에 따라 추진하는 행사로 숲가꾸기 등 산림사업 과정에서 발생한 산림부산물을 수집·활용하여 난방용 땔감으로 지원하는 행사로, 산림자원의 활용도를 높이는 동시에 이웃과 온정을 나누기 위해 마련됐다.

▲강릉시는 19일 성산면 어흘리 일원에서 저소득 및 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 '사랑의 땔감 나누기 행사'를 실시했다. ⓒ강릉시

이날 행사에는 강릉시 산림과와 읍·면·동 직원, 산림조합 관계자 등이 참여하여 준비된 땔감을 사전에 신청받은 대상가구에게 전달했다.

최준광 산림과장은 “숲을 가꾸는 과정에서 얻은 소중한 자원이 어려운 이웃에게 따듯한 온기로 전해지길 바란다”며 “앞으로도 산림자원의 가치를 높이고 지역사회와 함께 온정을 나누는 활동을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

강릉시는 숲가꾸기 사업을 통해 산림의 건강성을 높이는 한편, 산림부산물의 적극적인 수집과 활용으로 자원의 선순환을 실천하고 산불 예방에도 기여할 계획이다.