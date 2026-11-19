강원경제자유구역청(청장 김양호)이 신·재생에너지 분야 세계 최고 수준의 전문 전시회인 일본 스마트 에너지 위크에 참가해 본격적인 글로벌 투자유치 활동에 나섰다.

강원경자청은 18일부터 20일까지 사흘간 일본 인텍스 오사카 전시장에서 열리는 이번 전시회에 홍보관을 운영한다.

▲일본 스마트 에너지 위크. ⓒ강원경제자유구역청

북평·옥계지구의 핵심 전략산업인 수소·이차전지 산업 생태계와 망상지구의 투자이민제 등 우수한 투자환경을 일본 현지 및 글로벌 시장에 집중 홍보할 계획이다.

전시 기간 참여 기업과 참관 기업인을 대상으로 맞춤형 상담을 진행하고 타깃 기업 발굴에도 총력을 기울인다.

▲일본 스마트 에너지 위크. ⓒ강원경제자유구역청

앞서 강원경자청 방문단은 본 행사 개막 전날인 17일 코트라 오사카무역관과 세계한인경제무역협회 오사카지회를 차례로 방문해 협력회의를 열었다.

현지 외투기업 유치 전략을 자문받고 재외동포 경제 네트워크를 활용한 잠재 투자자 발굴 및 입주 관심 기업 연계 방안을 논의하며 현지 네트워크를 다졌다.

강원경자청 관계자는 "이번 전시회 참가를 통해 강원경자청의 핵심 전략산업을 알리고 실질적인 비즈니스 접점을 넓혀 나가겠다"며 "유관기관 협력부터 현장 홍보·상담까지 총력전을 펼쳐 가시적인 투자유치 성과를 이끌어내겠다"고 말했다.