▲19일 전남광주통합특별시 서구 광덕고등학교에서 수능감독관이 수험생의 안경을 확인하고 있다.2026.11.19ⓒ전남광주통합특별시교육청

2027학년도 대학수학능력시험에서 스마트기기 관련 부정행위 적발 사례가 98건으로 조사된 가운데, 전남광주 지역에서는 3건이 적발됐다.

19일 전남광주통합특별시교육청에 따르면 정부가 이날 세 차례 발송한 위급재난문자로 전남 시험장에서 휴대전화를 제출하지 않은 수험생 2명이 적발됐다.

이와 별도로 전남에서 스마트기기를 단순 소지하고 있던 수험생 1명이 적발됐다. 광주 시험장에서는 전자기기 관련 적발 사례가 없었다.

4교시 응시 방법 위반 등 전자기기와 무관한 부정행위는 광주 5건, 전남 2건이었다. 전자기기 관련 사례를 포함한 지역 전체 부정행위는 4교시 기준 광주와 전남 각 5건씩 모두 10건이다.

최은옥 교육부 차관은 이날 오후 7시 수능 진행 상황 2차 브리핑에서 전국에서 스마트기기 관련 총 98명을 적발했으며 모두 부정행위자로 처리됐다고 밝혔다.

이중 위급재난문자로 휴대전화 미제출이 확인된 수험생은 49명이다. 시간별로는 오전 8시 30분 1차 발송으로 31명, 2시 21분 2차로 11명, 오후 2시 57분 3차로 7명이 적발됐다.

위급재난문자와 관계없이 스마트기기가 적발된 인원은 총 44명이다. 이중 특히 시험 도중 스마트기기활용이 확인된 부정행위는 총 5건인데, 스마트 안경1건 소형카메라·이어폰1건, 시험중 스마트폰으로 문제지를 촬영한 경우 1건 등이다. 와이파이 신호탐지를 통해 적발한 인원도 2명 적발됐다.

이에 대해 최 차관은 "첨단기기 활용 부정행위인 경우 위계에 의한 공무집행 방해로 고발 등 엄정 조치하겠다"고 말했다.

정부는 AI 스마트기기 등을 활용한 부정행위에 대응하기 위해 올해 수능에서 처음으로 위급재난문자를 발송했다. 전원이 켜진 휴대전화에서 최소 40데시벨의 경보음이 울리는 점을 활용해, 시험장에 휴대전화를 갖고 있는 수험생을 가려냈다.

한편 이날 전남광주 8개 시험지구 86개 시험장에서 3만1704명의 수헝생이 이번 2027학년도 수능을 치렀다. 시험실은 1196개이며 시험 관리와 감독을 위해 6500여 명의 인력이 투입됐다.