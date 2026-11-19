조성호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주 7)이 원주공항의 노선 다변화 등 실질적인 활성화 대책 마련을 촉구했다.

조 의원은 19일 열린 경제산업관광위원회 관광국 소관 2027년도 당초예산안 심사에서 "제주 관광수요 변화와 해외여행 선호 증가 등 관광 환경이 달라지고 있는 상황에서 제주 단일노선에만 의존하는 운영 방식으로는 원주공항의 경쟁력을 확보하기 어렵다"고 지적했다.

▲조성호 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주 7). ⓒ강원특별자치도의회

실제로 원주공항 이용객은 2024년 20만 7163명에서 2025년 20만 1916명으로 줄었다.

탑승률 역시 79%에서 76%로 떨어졌다.

2025년 당기순손실도 약 49억 3000만 원에 달했다.

조 의원은 원주공항 국제화와 관련해 강원도가 제7차 공항개발종합계획에 국제공항 필요시설 구축과 활주로 연장 등을 건의한 점을 언급했다.

이어 중장기 검토에 머무르지 않고 관계기관 협의와 항공 수요 확보 등 구체적인 추진 일정을 세울 것을 요구했다.

조성호 도의원은 "원주공항은 제주 단일노선에서 벗어나 새로운 항공 수요를 확보해야 한다"며 "단순한 운항장려금 지원을 넘어 도내 공항의 경쟁력을 높일 수 있는 실질적인 활성화 전략이 필요하다"고 강조했다.