전북 김제시 공덕면에서 시작한 '지역의 50년 숙원'은 돌고 돌아 군산시 옥서면까지 오는 데 30년이 걸렸다.

지난해 9월 서울행정법원의 기본계획 취소 판결을 받은 데 이어 이달 18일 항소심에서도 1심이 유지됨에 따라 최대 위기에 내몰린 '새만금 국제공항'의 힘겨운 여정이 그렇다는 말이다.

김제공항 건설로 출발라인에 선 '전북의 하늘길 열기' 노력은 말 그대로 좌절과 고통의 연속이었고 그 고비고비마다 지역민들은 한탄과 아쉬움의 눈물을 삼켜야 했다.

▲김제공항 건설로 출발라인에 선 '전북의 하늘길 열기' 노력은 말 그대로 좌절과 고통의 연속이었고 그 고비고비마다 지역민들은 한탄과 아쉬움의 눈물을 삼켜야 했다. 새만금 국제공항 조감도 ⓒ전북자치도

70~80년대 경제개발기부터 낙후의 뒤안길을 걸었던 전북은 90년대 정보화시대로 이어지면서 서해안의 바다를 메워 땅으로 만드는 새만금 개발에 목을 맸고 언제간 공항을 담아내야 한다는 막연한 꿈을 키웠다.

전북인들의 희망은 정확히 30년 전 인 1996년 김제시 공덕면 일원의 158ha, 47만8000평 규모의 땅이 김제공항 건설부지로 확정되면서 손에 잡히는 현실로 다가오는 듯했다.

공항 업무는 지금의 국토교통부인 당시의 건설교통부 소관이었고 건교부가 사업을 고시하면서 공사를 발주하는 서울지방항공청이 2002년 12월 입찰을 추진하는 등 속도전에 돌입하는 모습이었다.

하지만 감사원이 이듬해인 2003년 '지방공항 건설사업'과 관련한 특별감사를 단행한 후 다음해 4월에 그 결과를 발표하면서 맑은 하늘에 먹구름이 끼었다.

감사원은 당시 발표에서 김제공항의 항공수요가 과다 예측됐고 타당성이 부풀려졌다며 타당성을 재검토하고 착공시기도 조정하라고 권고했다.

당시 감사원이 평가한 김제공항의 비용 대비 편익(B/C) 비율을 약 0.63이었다. 일반적으로 B/C가 1보다 작으면 경제적 편익이 비용에 미치지 못한다는 의미이다.

이후 정부가 수요를 재검증하고 착공을 연기했으며 국가 예산에서도 사업비가 제대로 반영되지 않아 사실상 중단 상태에 들어갔다. 결국 정부는 2008년 7월 김제공항 건설 계획을 공식적으로 백지화했다.

공항건설과 관련한 전북인들의 첫 번째 눈물이었다.

허망하게 무너진 꿈을 부여안은 전북자치도는 곧바로 대안 마련에 나섰고 군산공항 확장 논의에 들어갔다.

전북도는 기존 군산공항에 국제선을 취항하는 대안과 활주로를 추가 건설해 공항을 확장하는 투 트랙에 나섰다.

이 가운데 국제선 취항은 미군의 안보·군사보안상 반대로 제동이 걸렸고 활주로 확장도 미군기지 운영상의 제약을 넘지 못해 실현되지 못했다.

전북연구원 원장을 역임한 원도연 원광대 교수는 "당시 이명박 대통령도 군산공항 확장을 실용적인 대안으로 평가하며 지원 의사를 밝혔고 정부의 '광역경제권 30대 선도 프로젝트'에도 포함됐다"며 "미 공군이 국제선 취항을 불허하고 활주로 추가 건설 계획도 난관에 봉착하며 뜻을 접게 됐다"고 회고했다.

김제공항건설이 감사원의 항공수요 과다예측 지적에 무산됐다면 군산공항 확장 방안은 기존의 미군기지와 활주로를 공동 사용하는 구조가 발목을 잡았다. 공항을 염원하는 지역민들은 두 번째 눈물을 흘렸다.

전열을 가다듬은 전북도가 기존 군산공항을 확장하는 방안을 접고 새만금 지역에 독립적인 민간공항을 건설하는 방안을 구체화한 때는 2016년경이다.

당시 △현재의 군산시 옥서면 공항 부지와 △김제시 화포지구 △기존 김제시 공덕면의 김제공항 부지 등 3곳을 대상으로 공항 후보지를 재검토한 결과 첫 번째 부지가 대안으로 떠올랐다.

국토교통부는 2018년 7월에 현재의 공항부지를 대상으로 사전타당성조사 용역을 착수했고 이듬해에는 '국가균형발전 프로젝트'로 선정됨과 동시에 최종 공항입지로 확정됐다.

▲새만금 MP는 올해 다시 바뀌었고 공항의 염원은 또 한번 위기에 직면해 김제공항부지를 둘러싼 '플랜 B' 이야기까지 나오고 있다. ⓒ전북자치도

상공업계의 한 관계자는 "날짜도 기억한다. 2019년 11월 27일 새만금 국제공항 최종 입지가 선정됐고 기획재정부의 사업계획 적정성 검토가 원안 의결됐다"며 "전북의 공항역사에서 2019년은 희망의 분기점이었다"고 토로했다.

그리고 2022년 6월 확정된 새만금 기본계획(MP)은 군산공항 활주로에서 서쪽으로 1.35km 떨어진 지금의 국제공항 부지에 공항을 건설하는 것으로 공식화했다.

4년전 새만금 MP상의 국제공항 모습은 총사업비 8077억원을 투입해 활주로 1본과 계류장, 여객터미널, 항행안전시설 등을 설치하는 것이다.

이를 토대로 2028년까지 건설을 완료해 시험운항 등 준비절차를 거쳐 2029년에 개항한다는 계획이었다.

국제공항이 취항하게 되면 2058년 기준 연각 여객수요가 105만명에 달하고 화물수요는 8천톤에 육박할 것이란 새만금 MP의 예측이었다.

제주 등 국내선뿐만 아니라 일본과 중국, 동남아에 이르는 국제선까지 운항이 가능해져 새만금이 글로벌 비즈니스 중심지로의 경쟁력을 확보하는데 크게 기여할 것으로 기대된다는 전망이었다.

새만금 MP는 올해 다시 바뀌었고 공항의 염원은 또 한번 위기에 직면해 김제공항부지를 둘러싼 '플랜 B' 이야기까지 나오고 있다.

1996년 김제시 공덕면에서 시작한 공항 소사(小史)는 군산공항 확장 검토를 거쳐 새만금 국제공항으로 물꼬를 텄지만 '돌고 돌아' 30년 만에 조류충돌과 환경훼손 문제에 휘말려 다시 기본계획 취소의 위기를 맞게 된 셈이다.

서울지방항공청 소유인 김제공항 부지는 내륙에 위치해 있어 새만금 국제공항 부지에서 지적된 조류 충돌 위험과 환경문제에서 벗어날 수 있다는 점이 장점이다.

반면에 부지가 협소하다는 점에서 김제시 차원에서 주변 개발에 착수한 점은 단점으로 손꼽히고 있다.

새만금 현대차 9조원 투자 등 굵직한 현안을 앞둔 시점에서 항만과 도로 등 3각 인프라 벨트의 핵심이 공항건설이 안개속에 휘말리면서 전세계 1억평의 유일한 대파노라마는 또 다른 시험대에 올라 전북 정치권과 행정력의 집중이 요구된다.