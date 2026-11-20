"기후위기 시대를 맞아 화포천 습지 보전은 매우 중요합니다."

김정호 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장(경남 김해시乙 더불어민주당 국회의원)이 이같이 피력했다.

김 위원장은 18일 "기후에너지환경부·낙동강유역환경청·김해시 관계자들과 함께 화포천 습지보호지역 가치 제고 방안을 논의하고 복원사업 현장을 점검했다"고 밝혔다.

▲김정호 경남 김해시乙 더불어민주당 국회의원(국회 기후에너지환경노동위원회 위원장). ⓒ프레시안(조민규)

김 위원장은 또 "화포천은 저에게 특별한 곳이다"며 "봉하에서 10년간 농사를 지으며 화포천을 생태하천으로 지정하고 살려내기 위해 남달리 애를 써기도 했다. 무엇보다 이곳은 노무현 대통령의 유업이 깃든 곳이기도 하다"고 덧붙였다.

그러면서 "오늘의 화포천 습지 보전은 절실한 과제이다"고 의미를 부여했다.

김 위원장은 "우선 화포천 습지보호지역을 두 단계에 걸쳐 넓혀야 한다"면서 "하류 미편입 사유지 등을 0.464㎢ 우선 편입하는 1단계 사업에 이어 낙동강 합류 지점까지 약 1.2㎢를 추가로 편입하는 2단계 사업을 추진해야 한다"고 말했다.

즉 2단계까지 차질 없이 마무리되면, 화포천은 국내 내륙 습지보호지역 중 다섯 번째로 큰 규모가 된다는 것.

김 위원장은 "단순 전시 중심이었던 화포천습지과학관은 생태계 조사·환경 교육·탐방객 관리까지 아우르는 통합 습지보전관리센터로 강화되어야 한다"며 "생태 전문가를 늘리고 직영 체제로 전환해 관리 전문성을 높여야 한다"고 밝혔다.

김정호 국회 환경노동위원위원장은 "지난 10월 국제기구인 동아시아람사르지역센터의 김해시 유치가 최종 확정됐다"고 하면서 "김해시가 아시아 18개국 습지 네트워크의 중심에 서게 됐다. 이를 계기로 국제교류도 차근차근 넓혀나가야 한다"고 강조했다.