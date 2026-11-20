이슬람과 싸운 ‘카스티야’의 성채에서 1932년 경성까지 2026년 늦가을 안방극장은 단 하나의 작품으로 뜨겁다. tvN 토일드라마 《100일의 거짓말》이 수도권 최고 시청률 13.1%로 동시간대 1위, 드라마 브랜드 평판 1위, 펀덱스(FUNdex) TV 드라마 화제성 4주 연속 1위와 티빙 1위를 휩쓸며 압도적인 흥행을 기록 중이다. 조선총독부 통역관 김태웅(사토 히데오) 역의 박진영과 경성 최고 소매치기이자 밀정 이가경 역의 김유정이 출연자 화제성 1·2위를 나란히 석권하며 번갈아 정상에 오르는 쌍끌이 인기를 과시하고 있다. 숨 막히는 1932년 경성 첩보전 속에서 시청자들의 눈물샘을 가장 깊게 흔든 상징은 뜻밖에도 총칼이 아닌 노랗고 폭신한 빵 한 조각, ‘카스테라’다.

드라마 속 카스테라는 죽음을 앞둔 독립운동가 금석중(감우성 분)이 취조실에서 통역사 이가경(김유정)에게 “가는 길에 카스테라 하나 사 가라”고 남긴 마지막 부탁으로 등장한다. 그것은 1919년 집을 나서며 아내 유소란(김현주 분)과 어린 딸에게 “봄이 오면 경성 가서 함께 먹자”고 했던 이루지 못한 약속이었고, 훗날 유소란이 미국으로 떠나는 이가경의 기차 도시락 보따리에 편지와 함께 고이 담아 건네는 축복의 선물이 된다. 누구도 본명을 드러내지 못하는 거짓의 시대 속에서 사랑과 연대의 암호로 거듭난 이 빵, 당시 가난한 소녀에게는 이름조차 생소했던 일본식 양과자의 뿌리를 거슬러 올라가면 그 끝에는 일본이 아니라 스페인의 심장부 카스티야(Castilla)가 서 있다.

711년 이슬람 세력이 이베리아 반도를 점령하자 북부로 밀려난 기독교 세력은 1492년 그라나다를 되찾을 때까지 800년 가까이 국토회복운동(Reconquista)을 벌였다. 그 길고 처절한 싸움의 최전선에서 영토를 지키려 중부 고원 지대에 숱한 석조 요새를 쌓아 올렸고, 라틴어로 성채를 뜻하는 ‘카스텔룸(Castellum)’의 복수형 ‘카스텔라(Castella)’, 곧 ‘성이 많은 땅’에서 카스티야 왕국이 탄생했다.

이슬람과의 오랜 투쟁 속에서 단련된 카스티야는 스페인 통일의 구심점이자 16세기 대항해시대 세계 제국의 주역이 되었다. 이 역사는 박물관 속 과거가 아니다. 지금도 스페인에서는 스페인어를 ‘에스파뇰(español)’ 대신 ‘카스테야노(castellano)’라 부른다. 카탈루냐어·바스크어·갈리시아어 등이 공존하는 스페인에서 1978년 현행 헌법 제3조 역시 국가 공용어를 ‘카스테야노’로 명시하고 있다. 카스티야의 성채에서 다져진 언어가 오늘날까지 스페인 정체성의 살아 있는 숨결로 이어지고 있는 셈이다.

그렇다면 이베리아 성채의 이름은 어떻게 동아시아의 달콤한 빵이 되었을까. 그 사연에는 16세기 세계를 양분한 포르투갈과 스페인의 역사가 겹쳐 있다. 포르투갈어로 카스티야를 부르는 말이 바로 ‘카스텔라(Castela)’다. 16세기 중엽 남만(南蠻) 무역선을 타고 일본 나가사키에 닿은 포르투갈 상인과 예수회 선교사들은 밀가루·달걀·설탕으로 구운 이베리아식 스펀지케이크(Pão de Ló 계통)를 전하며 ‘팡 드 카스텔라(Pão de Castela)’, 곧 ‘카스티야의 빵’이라 불렀다. 이 이름은 받침이 없는 일본어 음운 속에서 ‘ㄹ’이 탈락해 ‘카스테라(カステラ)’가 되었고, 나가사키 장인들이 물엿을 더해 원형보다 훨씬 촉촉한 독자적 명품으로 완성했다. 서구에서 건너왔으나 정작 서구에는 똑같은 형태가 존재하지 않는, 동서 문명이 빚은 문화적 혼종(hybrid)이 탄생한 것이다.

카스테라의 여정은 16세기 두 이베리아 제국이 동아시아와 조선에 남긴 거대한 자취를 압축해 보여준다. 포르투갈은 나가사키를 통해 ‘빵(Pão)’, ‘별사탕(Confeito)’, ‘담배(Tabaco)’, ‘메리야스(Meias)’, ‘라사(Raxa)’ 같은 일상 어휘의 지층을 남겼고, 그들이 전한 조총과 불랑기포는 임진왜란을 통해 조선의 군사 체제를 뒤흔들었다. 한편 스페인은 1571년 마닐라를 거점으로 태평양을 건너왔을 뿐 아니라 일본 초기 선교의 주역(프란치스코 하비에르 등)을 배출했고, 1580년 펠리페 2세가 포르투갈 왕위를 겸임한 ‘이베리아 연합’으로 동아시아의 지형을 바꾸었다.

기묘한 역사의 우연은 한반도에서도 이어진다. 임진왜란이 한창이던 1593년 12월, 경남 웅천 왜성에 상륙해 기록상 조선을 밟은 최초의 서양인이 된 스페인 예수회 신부 그레고리오 데 세스페데스(Gregorio de Céspedes) 역시 다름 아닌 카스티야 출신이었다. 16세기 말 임진왜란의 포화 속에 카스티야의 사제가 왜군의 배를 타고 조선 땅을 밟았고, 300여 년 뒤 식민지 경성에는 바로 그 카스티야의 이름을 품은 카스테라가 도착한 것이다.

1930년대 식민지 경성의 화려한 쇼윈도에 진열된 카스테라는 본래 제국이 들여온 근대적 소비의 상징이었다. 그러나 문화는 국경을 넘는 순간 원형 그대로 보존되지도, 지배자의 의도대로만 흐르지도 않는다. 16세기에는 교역과 선교의 물결을 타고, 20세기에는 식민지 유통망을 따라 들어온 외래의 빵이 조선인의 기억과 감정을 만나 전혀 다른 의미를 획득한 것이다.

이 드라마에서는 800년 이슬람과의 전쟁에서 적을 막아내던 카스티야의 육중한 석조 요새가 포르투갈의 뱃길과 나가사키의 화덕을 거쳐, 1932년 식민지 조선의 눈물 속에 세상에서 가장 아름다운 가족의 사랑으로 도착했다.

이슬람과의 오랜 싸움이 빚어낸 옛 왕국의 이름은 오늘날 스페인 사람들의 모국어 ‘카스테야노’로 살아 숨 쉬고, 지구 반대편 한국의 안방극장에서는 폭력과 거짓의 시대를 버텨낸 인간의 진심을 담은 ‘카스테라’로 시청자의 가슴을 울린다. 대양과 제국의 경계를 넘어 400년의 세월을 건너온 이 작은 빵 한 조각이야말로, 사물이 인간의 삶 속에서 어떻게 끊임없이 번역되고 재창조되는지를 증명하는 가장 매혹적인 ‘문화횡단’의 현장이다.