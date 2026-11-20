▲김포시가 총 1조 8482억 원 규모의 2027년도 본예산안을 편성해 17일 김포시의회에 제출했다.ⓒ김포시

김포시가 2027년도 본예산안을 총 1조 8482억 원 규모로 편성해 17일 김포시의회에 제출했다.

이번 예산안은 민선9기 출범 이후 첫 본예산으로, 어려운 재정 여건 속에서도 민생안정과 지역경제 활성화, 교통·안전 등 시민 생활에 필요한 사업을 우선 반영하는 데 중점을 뒀다. 특히, 기존 사업 전반에 대한 강도 높은 세출 구조조정을 통해 한정된 재원을 효율적으로 배분하고, 시민 생활과 직결되는 필수사업을 우선 반영했다.

2027년도 예산안은 전년도 본예산 1조 7735억 원 대비 747억 원(4.21%) 증가한 1조 8482억 원으로 회계별로는 일반회계가 1조 6022억 원으로 1064억 원(7.11%) 증가한 반면, 특별회계는 2460억 원으로 316억 원(11.40%) 감소했다.

2027년도 예산안은 경기도의 재정 여건 악화에 따른 도비 보조율 하향 조정과 국고보조사업 확대가 맞물리면서 국·도비보조사업에 대한 시비 부담이 크게 증가하는 등 어느 때보다 어려운 여건 속에서 추진됐다.

이에 김포시는 기존 자체사업 전반에 대한 대대적인 세출 조정을 실시하고, 추가적인 재원 확보를 위해 실·국별 자체 감액계획을 수립하는 등 강도 높은 세출 구조조정을 추진했다.

이 과정에서 사업별 필요성과 시급성, 시민 수혜도, 연내 집행 가능성 등을 종합적으로 검토해 불요불급한 사업은 과감히 감액하고, 사업 추진 시기와 규모를 조정했다. 이를 통해 확보한 재원은 국·도비보조사업의 시비 부담 등 필수경비와 민생안정, 지역경제 활성화 등 우선순위가 높은 사업에 우선 배분했다.

특히 경기도의 재정 여건 악화로 도비보조사업 내시가 지연되는 상황에서도 김포시는 예산편성 막바지까지 추가 내시사업을 최대한 반영하고, 복지 등 법정·의무적 경비와 시민 생활에 필요한 필수사업을 우선 확보하는 등 민생예산의 공백을 최소화하기 위해 노력했다.

일반회계 분야별 예산을 살펴보면, 사회복지 분야에 전년 대비 936억 원(13.4%) 증가한 7936억 원을 편성했다. 이는 일반회계 전체 예산의 절반에 해당하는 규모로, 증가하는 복지수요에 대응하고 시민의 기본적인 생활안정을 뒷받침하기 위한 것이다.

주요 사업으로는 △기초연금 2083억 원 △영유아보육료 지원 739억 원 △생계급여 649억 원 △아동기본수당 지급 441억 원 △장애인 활동지원급여 415억 원 △주거급여 322억 원 등을 반영했다.

이를 통해 어르신과 장애인, 아동, 저소득층 등 다양한 계층의 생활안정을 지원하고 복지안전망을 강화할 계획이다.

지역경제 활성화를 위한 산업·중소기업 및 에너지 분야에는 전년 대비 73.8% 증가한 359억 원을 편성했다.

주요 사업으로는 △지역화폐 발행 지원 216억 원 △중소기업 육성자금 지원 25억 원 △소상공인 특례보증 출연금 16억 원 등을 반영했다. 지역화폐 발행을 통한 지역 내 소비 촉진과 함께 소상공인 및 중소기업의 자금 부담을 완화하고 지역경제에 활력을 불어넣을 계획이다.

교통 및 물류 분야에는 전년 대비 6.52% 증가한 1562억 원을 편성했다.

△시내버스 공공관리제 운영 지원 217억 원 △The 경기패스 182억 원 △대광위 광역버스 준공영제 124억 원 △운수업계 유류보조금 110억 원 등을 반영해 대중교통의 안정적인 운영과 시민 교통비 부담 완화에 힘쓸 계획이다. 또한 김포골드라인의 안정적인 운영을 위해 도시철도사업특별회계 전출금 142억 원을 반영했다.

공공질서 및 안전 분야에는 전년 대비 44.6% 증가한 126억 원을 편성해 재난 예방과 안전 기반시설 정비를 강화한다.

주요 사업으로는 △배수펌프장 유지관리 및 정비 48억 원 △신곡지구 자연재해위험지구 정비사업 20억 원 △굴포 배수펌프장 배수펌프 교체 11억 원 △지표투과레이더(GPR) 탐사 용역 9억 원 등을 반영했다. 이를 통해 침수 등 자연재해에 대한 대응 역량을 높이고, 시민 생활 주변의 안전 위험요인을 선제적으로 관리할 계획이다.

교육 분야에는 410억 원을 편성해 안정적인 학교급식 운영과 교육환경 개선을 지원한다. △학교급식경비 지원 249억 원 △학교 교육경비 지원 69억 원 △친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 33억 원 등을 반영해 학생들에게 안전하고 질 높은 교육환경을 제공할 계획이다.

환경 분야에는 1002억 원을 편성해 생활폐기물의 안정적인 처리와 친환경 교통수단 보급 등 시민 생활과 밀접한 환경사업을 지속적으로 추진한다. 이를 통해 쾌적한 도시환경을 조성하고 시민이 체감할 수 있는 생활환경 개선에 힘쓸 방침이다.

김포시는 앞으로도 국·도비 등 외부재원 확보에 적극 대응하고, 대규모 투자사업의 재원조달계획과 집행 가능성을 지속적으로 점검해 민생안정과 미래성장을 위한 핵심사업을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “민선9기 첫 본예산은 어려운 재정 여건 속에서도 시민의 삶에 필요한 예산을 우선 확보하고, 한정된 재원을 꼭 필요한 곳에 배분하기 위해 고심한 결과”라며 “기존 사업을 전면 재검토하고 사업의 필요성과 시급성을 꼼꼼히 따져 불필요한 지출은 줄이면서 민생안정과 필수사업 추진에 중점을 뒀다”고 밝혔다.

이어 “특히 국·도비보조사업 내시가 지연되는 상황에서도 예산편성 마지막까지 필요한 재원을 최대한 반영하기 위해 노력했다”며 “앞으로도 책임 있는 재정운용을 통해 시민 생활안정과 지역경제 활성화를 뒷받침하고, 시민이 필요로 하는 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

2027년도 본예산안은 김포시의회 제272회 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 최종 확정될 예정이다.