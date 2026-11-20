▲김제시 금만농협, 사랑의 김장김치 2500포기 나눔ⓒ김제 금만농협

초고령사회에 접어든 농촌 지역에 15년째 변함없이 찾아오는 따뜻한 겨울 선물이 올해도 어김없이 도착했다.

김제 금만농협은 금만농협 육묘장에서 여성 조합원 150여 명으로 구성된 농가주부모임 및 임직원들과 함께 ‘사랑의 김장 나눔 행사’를 열고 정성껏 담근 김장김치 2500여 포기를 지역 내 경로당과 홀몸 어르신 가정에 전달했다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 단순한 물품 후원을 넘어 지역 농업인들이 직접 키우고 준비한 재료로 완성됐다는 점에서 의미를 더했다. 행사에 참여한 150여 명의 회원과 임직원들은 밭에서 직접 뽑은 무 대파 갓을 다듬고 여름부터 정성껏 숙성시킨 젓갈을 달여 깊은 맛을 냈다.

여기에 회원들이 자발적으로 협찬한 양파 마늘 생강 쪽파 청각 등 신선한 우리 농산물이 더해져 건강한 양념이 완성됐다.

15년이라는 긴 세월 동안 최승운 조합장과 함께 이어져 온 이 행사는 이제 금만농협을 대표하는 사회공헌활동이자 소외된 이웃과 상생하는 지역 공동체 문화로 단단히 자리 잡았다.

강효례 농가주부모임 회장은 “최승운 조합장님을 비롯한 임직원들의 아낌없는 지원과 적극적인 참여가 있었기에 가능한 일”이라며 “해마다 변함없는 열정으로 팔을 걷어붙여 주시는 회원분들께 깊이 감사드린다”고 소감을 밝혔다.

이날 현장을 찾아 일손을 보태며 격려를 전한 정성주 김제시장은 “맛깔스럽게 버무려진 김치에 이웃을 향한 사랑이 듬뿍 담겨 있어 땀 흘려 봉사하는 분들과 김치를 드시는 어르신들 모두가 행복해지는 뜻깊은 자리”라고 전했다.

최승운 금만농협 조합장은 “어느덧 자녀들의 보살핌을 받으셔야 할 연세임에도 불구하고 매년 뜨거운 열정으로 현장을 지켜주시는 농가주부모임 회원님들을 진심으로 존경하고 사랑한다”며 “우리의 땀과 정성이 가득 담긴 이 김장김치가 외롭고 어려운 이웃들의 겨울나기에 작은 위로와 보탬이 되길 바란다”고 말했다.