ⓒ김포시

◇대한민국 지방자치 혁신대상 디지털·AI분야 ‘대상’ 수상

김포시가 19일 2026 대한민국 지방자치 혁신대상 시상식에서 디지털·AI혁신 분야 ‘대상’을 수상했다.

이번 수상은 급증하는 도시 행정수요에 선제적으로 대응하기 위해 AI와 빅데이터를 행정 전반에 접목하고, △시민서비스 △복지·안전 △내부 업무혁신을 아우르는 ‘김포형 생성형 AI·빅데이터 융합 스마트 행정혁신 모델’을 성공적으로 구축한 결과다.

김포시는 앞으로도 AI·데이터 기반 행정혁신을 확대하고, 시민 참여와 부서 간 협업을 강화하는 한편, 우수사례의 전국 지자체 공유와 기술 보급을 통해 김포형 스마트 행정혁신 모델을 확산해 나갈 계획이다.

◇평생학습관, 2026년 단기특강 수강생 모집

김포시는 시민들이 평소 관심 있었던 평생학습 분야에 도전하고, 새로운 배움과 경험을 통해 일상을 더욱 풍성하게 가꿀 수 있도록 ‘2026년 평생학습관 단기특강’ 수강생을 모집한다.

이번 특강은 ‘배움으로 물드는 연말’을 주제로 시민들의 다양한 학습 수요를 반영해 성장·채움·발견·온기의 4가지 테마로 구성했으며 주요 강좌는 △반려동물 문제행동 심리와 교정 방법 및 타로카드 해석과 상담 기법 등 전문 분야 △세무사에게 배우는 상속·증여 준비와 재무설계 재테크 실전 등 재무·경제 분야 △미식 인문학 세계 여행과 그리스·로마 신화 이야기 등 인문교양 분야 △목공 가구 제작, 겨울 파자마 만들기, 패브릭 소품 만들기 등 체험·창작 분야까지 총 9개 강좌다.

신청대상은 만 19세이상 김포시민으로, 수강 신청은 26일까지 김포시 평생교육 플랫폼을 통해 온라인 선착순으로 모집하며, 수강료는 무료(재료비 별도)다.

이번 교육과 관련한 기타 자세한 사항은 김포시 평생교육 통합 플랫폼 공지사항을 참조하거나 김포시 민원콜센터로 문의하면 된다.

◇양곡도서관, 크리스마스 뮤지컬 ‘크리스마스 선물이 사라졌다’ 운영

양곡도서관은 12월 크리스마스를 맞이해 온 가족이 함께 즐길 수 있는 뮤지컬 ‘크리스마스 선물이 사라졌다’를 12월 19일 오전 10시부터 11시까지 양곡도서관 1층 세미나실에서 운영한다.

뮤지컬 극단 ‘수지바트’가 선보이는 이번 공연은 크리스마스를 배경으로 산타와 루돌프가 사라진 선물을 되찾기 위해 떠나는 모험을 그린 가족 뮤지컬이다. 흥미진진한 모험과 다양한 캐릭터를 통해 어린이들에게 즐거움을 선사하고, 선물보다 소중한 것은 곁에 있는 사람이라는 따뜻한 메시지를 전할 예정이다.

공연 신청은 23일 월요일 10시부터 김포시 양곡도서관 홈페이지에서 가능하며, 선착순 60명을 대상으로 모집한다.

자세한 사항은 양곡도서관 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.