"빅트리를 단순히 전망만 하는 공간이 아니라 시민들이 보고, 쉬고, 즐기며 머무를 수 있는 창원의 대표 공간으로 개선하겠습니다."

강기윤 창원특례시장은 19일 이같이 피력했다.

강 시장은 "지난해 실시한 빅트리 시민 선호도 조사에는 총 4663명이 참여했다"며 "실내 전망시설 설치에 대한 선호도가 51%로 가장 높게 나타났다"고 밝혔다.

▲강기윤 창원특례시장. ⓒ프레시안(조민규)

강 시장은 또 "올해 실시한 빅트리 시민 아이디어 공모에는 총 190건의 아이디어가 접수됐다"면서 "이 중 실내 전망시설 조성을 제안한 아이디어가 최우수상으로 선정됐다"고 덧붙였다.

그러면서 "빅트리 상부를 단순히 경관을 감상하는 공간에서 벗어나 시민들의 다양한 여가 수요를 반영한 매력적인 공간으로 조성하겠다"고 의미를 부여했다.

강 시장은 "시민 의견을 바탕으로 빅트리의 외형과 시설을 개선하고 날씨와 관계없이 편안하게 전망을 즐길 수 있는 실내 전망시설·스카이라운지 카페 등 편의시설을 도입해 쾌적한 관람환경을 제공하고 방문객들의 체류시간을 늘릴 계획이다"고 말했다.

특히 강 시장은 "빅트리 상부 조망공간은 대상공원의 탁 트인 자연경관을 배경으로 감성적인 포토존과 독창적인 연출을 더해 방문객들이 자발적으로 찾고 공유하는 SNS 인증샷 명소로 조성할 계획이다"고 밝혔다.

즉 트리하우스·맘스프리존 등 인근 시설을 유기적으로 이어 대상공원 전체의 이용 활성화를 높이겠다는 것.

강기윤 시장은 "빅트리의 구체적인 외형과 도입 시설은 향후 설계공모를 거쳐 결정할 예정이다"고 하면서 "연계 시설의 효율적인 운영 방안도 구체화할 계획이다. 이후 관련 법정 절차와 실시설계와 개선공사 등을 거쳐 2028년 말 개장할 예정이다"고 강조했다.