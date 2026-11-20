전북특별자치도의회 교육위원회 임종명 도의원(남원2)이 전북특별자치도교육청에 학교급식을 위생과 복지를 넘어 성장과 교육의 영역인 '교육급식'으로 전환하고, 이에 걸맞은 전문 조직과 예산을 확보할 것을 촉구했다.

임종명 도의원은 20일 열린 제433회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 학교급식의 패러다임 전환과 이를 뒷받침할 정책 추진체계 및 예산 확보 방안을 요구했다. 유보통합은 유치원과 어린이집의 교육·돌봄 기능을 하나로 통합해 관리·운영하는 제도다. 유보통합으로 교육급식의 역할이 커졌지만 현행 체계는 변화에 미치지 못한다는 지적이다.

임종명 도의원은 현재 유치원 급식이 운영과 위생관리 중심으로 이뤄지고 있어, 유아 발달단계에 맞춘 교육자료 개발과 교원 연수, 학부모 교육 등 교육적 지원이 부족하다고 짚었다. 특히 장학사 한 명이 방대한 급식 업무와 영양·건강 정책을 함께 맡는 현 구조로는 교육급식의 질적 도약을 기대하기 어렵다고 강조했다.

임종명 도의원은 먼저 학교급식을 성장과 교육의 영역으로 재정립하고 이를 뒷받침할 조직과 예산을 확보해야 한다고 요청했다. 유아부터 고등학생까지 성장단계별 교육급식 정책을 체계적으로 세워야 한다는 것이다.

▲임종명 전북도의원(남원·경제산업건설위원회. ⓒ전북도의회

이와 함께 건강한 식생활을 직접 배우고 체험하는 '영양교육체험센터' 조성을 서둘러 달라고 주문했다. 영양교육체험센터는 학생 체험 공간뿐 아니라 영양교사와 영양사 연수, 교육자료 개발, 조리실무사 위생·안전 실습, 학부모 식생활교육까지 아우르는 기반이 돼야 한다고 밝혔다.

나아가 장학사 1인 체제의 한계를 넘어서기 위해 현장 전문가가 참여하는 '학교급식교육 전담팀' 신설을 요구했다. 유보통합에 맞춰 유치원 교육급식을 전담할 교육전문직을 배치하고 유아교육 부서와 급식부서가 협력해, 사립유치원을 포함한 모든 유치원에 발달단계별 영양교육과 식단 컨설팅, 놀이 중심 교육자료를 지원해야 한다는 제안이다.

임종명 도의원은 "교육급식의 혁신은 구호나 선언만으로 이루어지지 않는다"며 "전문성을 갖춘 조직이 있어야 하고, 이를 실행할 인력과 예산이 뒷받침되어야 한다"고 말했다. 이어 "교육감은 교육철학이 아이들의 건강한 성장으로 이어질 수 있도록 조직과 예산으로 응답해 달라"고 촉구했다.