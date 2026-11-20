▲엘에이치주거복지정보가 지난 18일 남부권경제연구소와 함께 대구지역 주거취약계층의 주거복지 연계 협력을 위한 현안 간담회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ엘에이치주거복지정보

주거 문제는 누구에게나 중요하지만, 필요한 지원은 처한 상황에 따라 다르다. 그룹홈에서 생활하는 거주자에게는 안정적인 입주 공간이, 병원에서 퇴원한 노인에게는 일상으로 돌아가기 전 머물 수 있는 주거공간이, 대학생과 청년에게는 쉽게 접근할 수 있는 주거정보가 절실하다.

이처럼 대구지역 주거취약계층이 겪는 서로 다른 주거 고민을 현장에서 듣고 실질적인 지원 방안을 찾기 위한 논의가 시작됐다.

엘에이치주거복지정보(대표이사 임정미)는 지난 18일 남부권경제연구소와 함께 대구지역 주거취약계층의 주거복지 연계 협력을 위한 현안 간담회를 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 간담회는 남부권경제연구소의 협력 제안으로, 기존의 주거복지 정보 전달과 상담 중심에서 한 걸음 더 나아가 지역 현장의 구체적인 어려움을 파악하고, 실제 정책과 서비스로 연결할 방안을 찾는 데 초점이 맞춰졌다.

이날 논의 테이블에는 그룹홈 거주자와 퇴원 노인, 대학생 및 청년층 등 주거지원이 필요한 다양한 계층의 현안이 올랐다.

우선 그룹홈 거주자들이 안정적으로 생활할 수 있도록 매입임대주택 등 공공주택 입주 절차를 신속하게 지원하고, 대상자에게 필요한 정책정보를 적기에 제공하는 방안이 논의됐다.

병원에서 퇴원한 노인들의 지역사회 복귀를 돕기 위한 단기 주거공간인 '중간집' 연계도 주요 의제로 다뤄졌다. 퇴원 이후 마땅한 거처가 없어 돌봄 공백이 발생하지 않도록 주거와 통합돌봄 서비스를 연결하는 지원체계를 강화해야 한다는 취지다.

대학생과 청년층을 대상으로는 교내에서 주거정보를 직접 안내하는 현장 중심의 홍보 확대 방안이 제시됐다. 주거지원 제도를 몰라 혜택을 받지 못하는 일이 없도록 청년들이 생활하는 공간에서 필요한 정보를 제공하자는 것이다.

양 기관은 이번 간담회에서 제기된 세부 사례와 지역 수요조사 결과를 토대로 공식 협의 절차를 추진하고, 향후 유관기관이 함께 참여하는 합동 간담회를 열어 구체적인 실행 과제를 마련할 계획이다.

임정미 대표이사는 "지역과 대상에 따라 필요로 하는 주거제도와 접근 방식이 완전히 다르다는 점을 현장에서 체감하고 있다"며, "단순한 민원 응대나 정보 안내를 넘어 LH의 주거복지 서비스와 현장의 목소리를 연결하는 정책 환류 기능을 강화하고, 맞춤형 주거 컨설팅 상담과 주거교육도 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 LH주거복지정보는 한국토지주택공사(LH)의 자회사로 2018년 설립됐으며, 전국 12개 지역 40개 상담팀을 통해 공공주택과 전세임대, 주거시설 A/S 등 주거 관련 정보 제공과 함께 국민 주거 안정과 주거복지 서비스 향상을 위한 상담·지원 업무를 수행하고 있다.