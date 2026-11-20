급한 업무나 잠시 주차를 이유로 소방차 출동로를 가로막는 불법 주·정차 사례가 적잖다.

'잠깐인데 괜찮겠지'라거나 '나 하나쯤이야'라는 안일한 심리가 타인의 생명을 빼앗을 수 있다는 경고의 목소리가 나온다.

20일 익산소방서에 따르면 올해 1월부터 9월까지 익산시와 합동으로 소방차 출동로를 막는 불법 주정차 단속에 나선 결과 8건의 과태료를 부과하고 9건은 현지계도했다.

▲익산소벙서에서 소방용수시설과 관련해 현지에서 계도하는 모습 ⓒ익산소방서

전북 전체적인 단속 건수를 보면 작년 1월부터 10월까지 648건이었지만 올해 같은 기간에는 683건을 기록하는 등 5.4% 증가했다.

단속 건수의 10% 가량은 과태료를 부과하는 등 위기 상황의 긴급 대처를 가로막는 불법 주정차에 대한 대응 강도 역시 높아가고 있다.

소방차 출동로에 불법 주정차를 하는 행위는 단순히 주차 공간이 부족해서 발생하는 문제만은 아니라는 전문가들의 진단이다.

안전불감증이나 자기중심적 사고, 공공의식 부족, 책임 회피 심리는 물론 "잠깐인데 괜찮겠지"라는 안일한 의식이 복합적으로 작용하고 있다는 분석이다.

익산소방서의 한 관계자는 "불법 주정차 차량 한 대가 누군가에게는 생명을 잃게 하는 장벽이 될 수 있다"며 "소방차 출동로는 단순한 도로가 아니라 화재 현장에서 사람의 생명을 구하기 위한 생명 통로라고 인식해야 한다"고 말했다.

익산소방서(서장 소철환)는 이와 관련해 이달 25일 오후 2시 30분부터 소방차의 신속한 현장 출동 여건을 개선하기 위해 유관기관과 합동으로 불법 주·정차 단속을 실시한다.

이번 단속은 주택과 상가가 밀집해 소방차 통행에 장애가 발생하기 쉬운 부송동과 어양동 일대를 중심으로 진행된다.

단속에는 익산소방서 대응구조팀 2명과 익산시청 관계자 2명 등 총 4명이 참여하며 이동단속차량에 동승해 소방용수시설 주변과 주요 진입 도로를 순회하며 점검할 예정이다.

익산소방서는 단속에 그치지 않고 상습 위반 구간에 대해서는 적색 노면표시 설치와 주·정차 금지표지 정비 등 관계기관과의 시설개선 협의도 함께 추진할 계획이다.

소철환 익산소방서장은 "차량 한 대의 불법 주차가 다른 사람의 생명을 빼앗을 수도 있다"며 "소방차 출동로 확보는 배려가 아니라 생명을 지키는 최소한의 시민의식이라 생각하고 소방차 출동로 확보와 올바른 주·정차 질서 확립에 적극 동참해 주시길 당부드린다"고 말했다.