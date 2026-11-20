▲지역 대표 향토기업인 해들녘 영농조합법인이 '별빛아파트 주민화합사업'을 위한 3개년 지원금 기탁식을 열고 지역 공동체 회복을 위해 의기투합 했다.ⓒ고창군

농촌 지역에 새롭게 들어선 공동주택 입주민들과 기존 원주민 간의 이질감을 허물고 진정한 '한 식구'로 거듭나기 위한 전북자치도 고창군 고수면의 실험이 지역 기업의 든든한 후원에 힘입어 본격적인 닻을 올렸다.

지난 19일 고수면 별빛마을 아파트 커뮤니티센터는 모처럼 훈훈한 온기로 가득 찼다. 고수면의 막내이자 37번째 행정리인 별빛마을 주민들과 지역 대표 향토기업인 해들녘 영농조합법인이 '별빛아파트 주민화합사업'을 위한 3개년 지원금 기탁식을 열고 지역 공동체 회복을 위해 의기투합한 것이다.

이날 자리에는 서재필 해들녘 영농조합법인 대표와 황귀현 별빛마을 이장을 비롯해 김성숙 고수면장, 주민자치위원, 고수면민회장 등 마을 안팎의 주요 인사들이 대거 참석해 새로운 마을 공동체의 출발을 축하하고 상생의 뜻을 다졌다.

이번 만남이 더욱 주목받는 이유는 관(官) 주도의 일회성 행사가 아닌, 주민들의 자발적인 의지와 지역 기업의 장기적인 사회공헌이 맞물린 결과물이기 때문이다.

고수면에 새로 둥지를 튼 별빛마을 주민들은 스스로 지역 사회의 일원으로 녹아들기 위해 최근 '별빛마을회'를 발족했다. 이들은 마을이 구심점이 되어 기존 고수면 원주민들과 자연스럽게 어울릴 수 있도록 매월 정기적인 화합 행사를 열기로 뜻을 모았다.

이 같은 주민들의 진심 어린 행보에 해들녘 영농조합법인이 통 큰 화답을 보냈다. 해들녘 측은 주민들의 자치 활동이 일회성에 그치지 않고 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 앞으로 3년 동안 매월 100만 원씩, 총 3600만 원의 지원금을 기탁하기로 약속했다.

서재필 해들녘 영농조합법인 대표는 "새로운 터전에서 시작하는 별빛마을 주민들과 오랫동안 고수면을 지켜온 기존 주민들이 서로 마음을 열고 진정한 이웃으로 가까워지는 데 이번 지원금이 작은 밑거름이 되길 소망한다"고 밝혔다.

황귀현 별빛마을 이장은 "우리 마을 주민들의 순수한 뜻을 믿고 3년이라는 긴 시간 동안 든든한 후원자가 되어주신 해들녘 대표님께 깊이 감사드린다"며 "소중한 기탁금을 주민자치회와 긴밀히 연계해 한 푼도 허투루 쓰지 않고 투명하고 내실 있게 운영하겠다"고 다짐했다. 이어 "별빛마을 주민 모두가 고수면의 당당한 이웃으로 자리매김할 수 있도록 발로 뛰겠다"고 덧붙였다.

행정에서도 이번 민·기업 협력 모델이 농촌 공동체 활성화의 모범 사례로 정착할 수 있도록 적극적인 지원을 약속했다.

김성숙 고수면장은 "별빛마을은 우리 고수면의 활력을 불어넣을 소중한 37번째 마을"이라며 "이번 사업을 계기로 아파트 입주민과 기존 주민 간의 심리적 거리가 한층 가까워지길 기대한다. 면 행정에서도 주민자치회와 함께 사업이 성공적으로 이어질 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.