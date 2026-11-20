전북특별자치도 농어촌 지역의 고령화와 의료 인력 부족이 심화하면서 노인들의 건강권이 위협받고 있는 가운데, 지역보건의료기관의 기능을 전면 개편해 당장의 의료 공백을 메워야 한다는 절박한 목소리가 커지고 있다.

전북특별자치도의회 농업복지환경위원회 장승필 도의원(순창)은 20일 열린 제433회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 농촌 의료 현장의 위기 실태를 짚으며 조속한 제도 개선과 대책 마련을 촉구했다.

장승필 도의원에 따르면 전북 농어촌 지역은 급속한 고령화와 지방 소멸의 직격탄을 맞고 있으며, 노인 인구가 늘면서 만성질환과 돌봄 수요가 급증하고 있으나 지역 민간 의료기관은 경영난으로 폐업하고 의료 인력마저 빠져나가고 있다.

군 지역 면 단위로 들어가면 상황은 더욱 참담하다. 의료 기반이 읍 지역에 쏠려 면 단위에는 보건지소와 보건진료소 등 최소한의 시설만 남아 있는 실정이다.

▲농촌지역 보건소 순회진료 모습. ⓒ

보건지소는 읍·면 지역 주민의 기초 건강관리와 진료 등을 맡는 공공의료기관이고, 보건진료소는 의료 취약지의 일차 진료를 담당하는 현장 기관이다.

그마저도 공중보건의 수가 급감해 의사를 보기 어렵고, 간단한 물리치료나 건강 확인을 하려 해도 버스를 두세 번 갈아타야 하는 현실이다.

정부가 추진하는 지역의사제나 공공의대 정책은 현장에 인력이 배출되기까지 최소 10년 이상 걸리는 만큼, 당장 오늘 병원을 찾지 못해 고통받는 농어촌 주민들의 현실을 외면할 수 없다는 지적이다.

지역의사제는 일정 기간 지역 의무복무를 조건으로 지역 인재를 선발해 양성하는 제도이고, 공공의대는 공공의료 인력을 체계적으로 길러내기 위해 설립을 추진하는 의과대학을 말한다.

장승필 도의원은 농촌 지역보건의료기관에 권역 책임제를 도입해 행정구역 단위를 넘어 권역별로 묶는 팀제를 운영해야 한다고 제안했다. 평창군보건의료원 사례처럼 권역 내 보건지소와 진료소 등을 유기적으로 연결하고 자원을 통합 운용해 주민 건강 상태를 전수 등록하고 밀착 관리하자는 것이다.

▲장승필 전북특별자치도의원. ⓒ

이와 함께 의사가 부족한 면 단위에서 주민과 가까이 호흡하는 간호사 출신 보건진료 전담공무원을 일차 의료의 관문 역할을 하는 게이트키퍼로 활용해 만성질환과 근골격계·호흡기 질환의 초기 선별과 관리를 맡겨야 한다고 강조했다.

의사·간호사·물리치료사·영양사가 한 팀을 이뤄 지속적인 진료와 생활습관 개선까지 책임지는 다학제 통합 건강관리 진료 체계 구축도 필요하다고 밝혔다.

아울러 민간 병원 소속 의사가 보건소 등에서 주기적으로 진료할 수 있도록 도 차원의 민관 협력 모델을 만들고, 거동이 불편한 노인을 위해 간호사·사회복지사·물리치료사·작업치료사가 함께 찾아가는 통합 방문진료를 활성화해야 한다고 주문했다.

장승필 도의원은 "농촌에 산다는 이유만으로 아플 때 제대로 치료받지 못하고 병원이 멀다는 이유로 고통을 감수해야 하는 현실을 더 이상 외면해서는 안 된다"며 "도는 사는 곳에 관계없이 누구나 필요한 필수의료 서비스를 보장받을 수 있는 전북을 만들어 달라"고 호소했다.