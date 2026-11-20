반태연 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉3)이 2026 강릉 ITS 세계 총회 성과를 강원특별자치도 전역의 교통 복지와 미래 산업으로 확장해야 한다고 말했다.

반 의원은 18일 열린 강원특별자치도의회 5분 자유발언에서 지난 10월 23일 폐막한 2026 강릉 ITS 세계총회의 성과를 강원특별자치도의 핵심 유산으로 활용하자고 제안했다.

▲반태연 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·강릉3). ⓒ강원특별자치도의회

그는 "첨단기술도 결국 인간을 향한 기술이 될 때 비로소 진정한 가치를 발휘한다"고 강조했다.

반 의원은 총회 성과를 도민의 삶으로 연결하기 위한 세 가지 정책 방향을 제시했다.

첫째는 지능형 교통기술을 활용한 교통복지 실현이다.

반 의원은 수요응답형 버스의 지능화와 AI 기반 교통약자 맞춤형 콜택시 시스템 도입을 제안했다.

교통 소외지역을 잇는 자율주행 순환 셔틀 발전도 함께 주문했다.

둘째는 지능형 교통정보를 통한 관광철 교통혼잡 해소다.

그는 실시간 교통량 예측·분산 시스템, AI 스마트 신호제어, 통합 주차정보 인프라를 도내 주요 관광 거점 도시에 보급해 친환경·고효율 관광 교통 인프라를 완성해야 한다고 밝혔다.

셋째는 강원특별자치도의 기술 실증 테스트베드 구축이다.

반 의원은 "강원특별자치도가 ITS 기술의 개발·생산지는 아니지만 주변부에 머물 이유는 없다"며 "기술은 현장에서 검증받아야 하고 강원특별자치도가 최적의 조건을 갖췄다"고 지적했다.

험준한 산악 지형, 극심한 기상 변화, 도심·농어촌·관광지가 공존하는 도로 환경, 간헐적으로 폭증하는 교통 수요가 강점이라는 설명이다.

반 의원은 "2018평창동계올림픽이 강원특별자치도의 물리적·공간적 인프라를 확장했다면 2026 강릉 ITS 세계총회는 미래 산업 지형과 도민 삶의 질을 높일 가능성을 남겼다"고 평가했다.

이어 지능형 교통기술이 강원특별자치도 전역에 뿌리내리도록 도정의 역량을 모아 선제적이고 과감한 투자와 정책을 집행해 달라고 당부했다.