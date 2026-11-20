전남광주특별시가 정부의 2027년 재생에너지 보급 융복합지원사업 공모에서 국비 275억 원을 확보하며 전국 최대 규모의 성과를 거뒀다. 올해 확보액보다 10.6% 증가한 규모로, 지역 단위 재생에너지 보급 확대와 에너지 자립 기반 구축에 탄력이 붙을 전망이다.

20일 특별시에 따르면 재생에너지 보급 융복합지원사업은 주택과 상업·산업시설, 공공시설 등이 혼재된 특정 지역에 태양광·태양열·지열 등 2종 이상의 재생에너지 설비를 함께 설치하는 사업이다. 지역별 에너지 수요와 여건에 맞는 설비를 보급해 주민들의 에너지 비용 부담을 줄이고 에너지 자립 기반을 확대하는 데 목적이 있다.

사업 대상은 26개 시군구 1만1300개소로, 올해보다 2188개소 늘었다. 보급 규모는 태양광 3만6891㎾, 태양열 1만7930㎡, 지열 3063㎾다. 총사업비는 올해보다 128억 원 증가한 982억 원으로 국비 275억 원, 지방비 551억 원, 민간 부담 156억 원이 투입된다.

▲전남광주통합특별시 무안청사 전경 2026. 08. 24 ⓒ전남광주특별시

이번 사업은 단순히 재생에너지 설비를 설치하는 데 그치지 않고 주택과 공공시설, 상업시설 등 다양한 공간에서 에너지를 자체 생산·활용하는 지역 분산형 에너지 체계를 확대한다는 점에서 의미가 있다. 특히 전기요금 부담 완화와 온실가스 감축 효과를 동시에 기대할 수 있어 농어촌 지역의 에너지 복지 향상과 탄소중립 실현에도 기여할 것으로 전망된다.

특별시는 그동안 녹색에너지연구원과 협력해 지역별 재생에너지 수요를 발굴하고, 주민 의견과 지역 여건을 반영한 사업계획 수립 및 전문 컨설팅을 추진하는 등 정부 공모에 체계적으로 대응해 왔다.

특히 이번 사업과 함께 주택 대상 재생에너지 보급을 확대하고 공공기관·에너지협동조합 등과 협력해 공공 유휴부지를 활용한 태양광 발전시설 설치에도 힘을 쏟고 있다. 에너지 시민 인식 전환사업도 지속적으로 추진해 재생에너지 생산 기반을 넓힌다는 방침이다.

배용석 에너지산업본부장은 "지역별 특성과 주민 수요를 반영한 재생에너지 보급사업을 계속 확대하겠다"며 "국비 확보와 공공부문 재생에너지 사업 발굴에 적극 노력해 시민의 에너지 비용 부담을 완화하고 재생에너지 확대와 탄소중립 실현에 기여하겠다"고 말했다.