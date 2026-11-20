민형배 전남광주통합특별시장이 삼성전자와 SK하이닉스로부터 추천받은 산업 전문가를 시장 직속 '반도체산업지원실장'으로 임명하겠다고 20일 밝혔다.

민 시장은 이날 광주청사에서 열린 제1회 '시정회의'에서 "삼성전자와 SK하이닉스로부터 각각 한 분씩을 추천받아 반도체산업지원실장을 선정, 시장 직속으로 운영할 생각"이라며 "인사는 이달 중 이뤄질 것"이라고 말했다.

이어 "(반도체실장이) 각 부서에 반도체 관련 요구를 하면 호응을 잘 해달라"고 주문하며 "시정부가 반도체 총력전으로 서남권 반도체 클러스터를 지원해야 한다. 행여라도 우리 시 정부가 준비를 잘못해 차질이 생긴다는 말이 절대 나와서는 안 된다"고 강력히 당부했다.

▲민형배 전남광주통합특별시장이 20일 시정회의를 주재하고 있다.2026.11.20ⓒ전남광주TV 갈무리

무안공항에 대해서는 "27년 말에 광주공항과 무안국제공항 통합을 계획 중"이라며 "무안군의 3대 요구 선결 요구조건 잘 실행될수 있도록 확실히 해달라"고 당부했다.

시장 직속 반도체산업지원실장은 지난 10월 조직개편을 통해 신설된 핵심 직위다. 반도체 국가산단 조성과 관련한 기반시설 확충, 인허가 지원, 주요 투자기업 전담 지원창구 운영 등 종합 기획·조정 업무를 총괄하게 된다.

실제 시 인사위원회는 지난 18일 개방형직위(1호)인 반도체산업지원실장 서류전형에 2명이 합격했다고 공고했으며, 오는 23일 면접을 통해 최종 합격자를 선정할 계획이다.

민 시장은 이날 회의에서 반도체 클러스터 지원을 위해 "공공항 특별법 개정과 더불어 지난번 삼성 방문 시 요구사항이었던 국제학교, 8차선 도로, 하수 재이용 등에 대한 실행 방안을 조속히 마련하라"고 지시했다.

또한 반도체 클러스터의 배후산단 역할을 할 무안 국가산단에 대해서도 "반도체 국가산단의 핵심 배후산단 컨셉으로 앵커기업 유치 등 국토부의 선결과제 이행에 총력을 다해 조기 지정을 이끌어내야 한다"며 관련 실·국 간의 긴밀한 협력을 주문했다.

▲20일 광주청사에서 제1회 시정회의가 진행되고 있다.2026.11.20ⓒ전남광주TV 갈무리

한편 민 시장은 이날 기존의 '통합상황점검회의'를 '시정회의'로 바꾸고 첫 회의를 주재하며, 시정 운영 방식의 전면적인 변화를 예고했다.

그는 "회의 명칭 변경보다 실질적인 운영 방식을 바꾸는 것이 중요하다"며 "일방적인 보고가 아닌 토론과 숙의, 공개를 원칙으로 삼겠다"고 밝혔다.

이어 "단체장이 혼자 권한을 행사하는 것처럼 보이지만, 저는 구성원 전체의 의견이 반영되는 '집단 지도체제'와 '집단지성의 발휘'를 중요한 가치로 생각한다"며 "시정의 방향과 내용을 함께 논의하고 결정하는 과정을 시민들이 공유할 수 있도록 완전히 공개할 것"이라고 강조했다.

또 이날 회의는 사전에 배부된 종이 자료 없이 각자 개인 노트북 등을 활용하는 '페이퍼리스(paperless)' 방식으로 진행돼 눈길을 끌었다.