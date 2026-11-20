용정순 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주2)이 강원특별자치도의 저조한 외국인 관광객 유치 실적을 지적하며 중국인 관광객 유치를 위한 특별대책 마련을 촉구했다.

용 의원은 18일 열린 제350회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 강원특별자치도의 외국인 관광객 비중이 전국 평균에 크게 못 미친다고 밝혔다.

▲용정순 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·원주2). ⓒ강원특별자치도의회

지난해 8월 강원특별자치도 방문객 약 1855만명 가운데 외국인은 약 26만명으로 전체의 1.4%에 그쳤다.

올해 9월까지 방한 외국인은 1711만명으로 전년 대비 21.5% 증가했고 중국인 관광객은 547만명으로 29.2% 급증했다.

반면 올해 1~8월 강원 방문 외국인 증가율은 17%로 전국 평균을 밑돌았고 중국인 비중도 11.9%에 머물렀다.

전체 방한 외국인 중 중국인 비중 약 32%와 큰 격차를 보였다.

용 의원은 중국인 관광객 유치를 위한 경쟁력으로 눈·바다·의료·웰니스 관광을 꼽았다.

눈을 접하기 어려운 중국 남부지역 관광객에게 설경·스키는 매력적인 자원이며 동해안 바다·한류 촬영지·지역 먹거리를 연계하면 체류형 관광상품으로 발전시킬 수 있다는 분석이다.

원주시의 의료·건강검진 인프라와 웰니스 자원을 결합한 원주형 의료관광 육성도 함께 제안했다.

용 의원은 중일 갈등에 따른 일본 여행 자제 분위기와 한중 문화교류 확대를 새로운 기회로 평가했다.

그는 "물 들어올 때 노 저으라는 말처럼 지금이야말로 강원특별자치도가 적극적으로 움직여야 할 때"라고 말했다.

용 의원은 "중국 주요 여행사와 온라인 관광 플랫폼, 도내 시군, 관광·의료업계가 함께 참여하는 특별유치대책을 즉각 마련해야 한다"며 "강원의 눈과 바다 그리고 의료·웰니스 자원을 실제 방문·장기숙박·,지역소비로 연결하는 실행력이 필요하다"고 말했다.