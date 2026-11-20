김세종 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·횡성1)이 강릉 AI데이터센터 전력인프라 확보를 위해 여야가 정쟁을 멈추고 하나로 뭉쳐야 한다고 호소했다.

김 의원은 18일 열린 제350회 정례회 제2차 본회의 5분 자유발언에서 여야가 함께 참여하는 강원 AI데이터센터 전력인프라 특별위원회 구성을 제안했다.

▲김세종 강원특별자치도의회 의원(더불어민주당·횡성1). ⓒ강원특별자치도의회

그는 최근 데이터센터 사업 규모를 둘러싼 공방은 소모적이라고 지적하며 "우리가 숫자로 다투는 동안 정작 중요한 결정은 강원특별자치도 바깥에서 내려지고 있다"고 말했다.

이어 "AI데이터센터의 핵심은 안정적인 전력 공급이고 변전소 건립과 송배전망 구축을 결정하는 곳은 한국전력과 산업통상자원부인 만큼 전력인프라 확보를 위한 공동 대응이 절실하다"고 강조했다.

전국 지방정부가 유치전에 뛰어든 현실에 대해서는 절박함을 드러냈다.

김 의원은 "전력망은 한정되어 있고 순번은 하나뿐이며 순번을 정하는 사람들은 부지나 세제 혜택보다 그 지역이 하나로 움직이는지를 본다"고 짚었다.

그는 "단체장이나 의회 다수가 바뀌면 뒤집힐 곳에 수조 원짜리 전력 인프라를 먼저 깔아줄 이유가 없고 기업 역시 반대가 아닌 불확실성을 두려워한다"며 일관된 추진 의지와 지역 내 협력을 거듭 촉구했다.

김 의원이 제안한 특별위원회의 핵심 과제는 세 가지다.

변전소·송배전망 구축 일정에 대한 집행부의 정기 보고·점검, 한국전력·산업통상자원부를 향한 도의회 명의의 공동 건의, 전력인프라 구축 과정의 지역 내 규제·민원 해결을 위한 집행부 협력이 그 내용이다.

발언 후반부에 김 의원은 2030년 강원특별자치도의 미래를 화두로 던졌다.

그는 "2030년 강릉에 AI데이터센터가 서 있다면 오늘의 논쟁은 과정의 한 장면으로 남겠지만 그 자리가 비어 있다면 도민들은 그때 강원도는 무얼 하고 있었느냐고 물으실 것"이라며 "그 질문 앞에 여야는 따로 서지 않고 같이 선다"고 말했다.

끝으로 김 의원은 "강릉에 들어설 AI데이터센터는 어느 당의 것도, 어느 단체장의 것도 아닌 일자리를 기다리는 청년들과 강원도민 모두의 것"이라고 강조했다.

그는 "개원 당시 도민 앞에서 약속한 소통과 협치를 지킬 기회가 바로 지금"이라며 "오늘의 승부가 아니라 2030년의 강원도를 보고 정쟁의 강을 함께 건너자"고 당부했다.