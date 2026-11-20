전북특별자치도 부안군 해역에서 추진된 대체 양식 품종 시범사업의 연승식 굴 양식이 10톤 수확 성과를 내며 어업인의 새로운 대체 수익원 가능성을 확인했다.

부안군은 바닷물 환경 변화에 대응해 양식 품종을 다양화하고 새 소득원을 마련하기 위해 추진한 연승식 굴 양식 시범사업을 마무리했다고 밝혔다.

부안군은 올해 첫 양식 시범사업으로 지역 내 8개 어촌계(대표 문포어촌계)의 홍합양식장에 연승 수하식 방식으로 굴 종패 2500줄을 입식하고 현장 관리와 관찰을 이어왔다. 연승 수하식 양식은 바다 위에 길게 뻗은 밧줄에 종패가 달린 줄을 매달아 조류와 영양염을 고루 받으며 키우는 양식 방식이다.

▲전북 부안군의 한 어선에서 대체양식품종 시범사업의 일환으로 연승식 굴 양식을 진행하고 있다. 부안군은 최근 양식을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.ⓒ

현장에서는 부안 앞바다의 조류 흐름과 수심 등 여건에 맞춰 사육 상태를 살피며 데이터를 모은 끝에 굴 10톤(약 2000만원 상당)을 거둬들이는 결실을 맺었다.

기후변화와 병해충, 시장 여건 변화로 기존 주력 품종의 수익성이 흔들리는 상황에서 현장 실증을 통해 실질적인 수확과 소득 가능성을 입증했다는 평가다.

부안군은 이번 시범양식 과정에서 축적한 현장 운영 기록과 관찰 자료를 토대로 대체 양식 품종이 현장에 자리 잡도록 돕고, 어업인들이 여러 품종으로 소득원을 넓힐 수 있는 방안을 이어갈 계획이다.

부안군 관계자는 "부안 해역에서도 연승식 굴 시범양식을 통해 소득을 올릴 수 있는 결과를 얻었다"며 "현장에서 확인된 운영 데이터와 관찰 결과를 바탕으로 향후 대체 양식 품종의 안정적인 정착과 어업인 소득 다변화 방안을 이어갈 것"이라고 말했다.