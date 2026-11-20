전북특별자치도 부안 출신 서정시인 신석정의 삶과 문학 세계를 무대 위에 풀어낸 창작 음악극 '석정'이 오는 28일 오후 4시 부안예술회관 공연장에서 열린다.

지역에서 나고 자란 문학인의 일대기를 지역 공연예술단체와 손잡고 음악극으로 빚어낸 창작 무대라는 점에서 눈길을 끈다. 무엇보다 군민 누구나 부담 없이 지역 문학의 숨결과 무대 예술의 매력을 함께 접할 수 있도록 전석 무료로 문을 열어 관심을 모은다.

작품은 일제강점기의 고단한 세월 속에서도 서정과 희망을 놓지 않았던 신석정 시인의 발자취를 3막으로 구성해 보여준다.

부안에서 보낸 어린 시절부터 경성에서의 문학적 꿈과 상실, 고향 청구원으로 돌아온 시간, 암울한 시대 속에서도 꺾이지 않았던 문학정신까지 시인의 인생 여정을 따라가며 깊은 여운을 남긴다.

무대에는 신석정 시인의 대표작인 '그 먼 나라를 알으십니까'와 '아직 촛불을 켤 때가 아닙니다', '들길에 서서' 등에 선율을 입힌 노래를 포함해 모두 13곡이 오른다.

부안예술회관 상주단체인 콘사노 체임버 오케스트라가 현악과 목관, 피아노, 타악기 연주로 서사를 이끌고, 여기에 미디어아트를 더해 시인의 정서와 당시 풍경을 입체적으로 비춘다.

▲전북 부안예술회관이 창작 음악극 ‘석정’을 28일 공연한다. 공연 포스터.ⓒ

이번 공연에는 석정 역의 윤영완을 비롯해 임이랑과 박세훈, 유경우, 김경은, 이루리, 이주현, 권해원 등이 출연해 극의 몰입도를 높인다.

부안예술회관이 2026년 공연장상주단체육성지원사업에 선정되면서 상주단체 콘사노 체임버 오케스트라와 함께 지역의 문학적 자산을 무대예술로 확장했다는 점에서도 뜻깊은 자리로 평가된다.

공연은 전석 무료로 진행되며 당일 선착순으로 입장할 수 있고, 공연 시작 30분 전부터 객석 입장이 가능하다. 좌석이 한정돼 있어 일찍 찾지 않으면 조기 마감될 수 있다.

부안예술회관 관계자는 "신석정 시인은 부안이 자랑하는 소중한 문학적 자산이자 지역 문화의 자긍심"이라며 "이번 음악극을 통해 군민들이 시인의 삶과 문학을 음악으로 새롭게 만나고 지역 문화유산의 가치를 함께 나누는 시간이 되길 바란다"고 말했다.