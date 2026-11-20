2026여수세계섬박람회 주행사장으로 사용된 돌산 진모지구는 문화·야간관광·레저공간으로, 부행사장인 개도는 체류형 섬 관광거점으로 조성하는 방안이 제시됐다.

20일 여수시에 따르면, 여수섬박람회 사후활용 연구용역을 맡은 (재)한국경제정책연구원은 최근 여수시청에서 열린 최종 보고회에서 진모지구 주행사장과 개도 부행사장 활용안을 공개했다.

먼저 진모지구 주행사장은 총 6개소로 구성해 문화축과 야간관광축, 레저축으로 묶어내는 안이 핵심이다.

▲여수 진모지구 주행사장 계획안ⓒ여수시

문화축은 박람회의 얼굴이라 할 수 있는 주제섬(빛섬갤러리), 열린문화공간, 섬테마존 등 기존 시설 3개소를 존치한 공간이다. 주제섬은 상설 전시 공간으로, 열린문화공간은 문화행사와 계절 기획전, 섬테마존은 플리마켓과 경관 콘텐츠로 운영된다.

야간축은 체류형 야간관광을 콘셉트로 내세운 빛섬파크 테마공간으로 구현한다. 이곳은 여수를 대표하는 5개 섬이야기를 빛과 미디어아트로 표현할 계획이다. 미디어쇼와 달빛음악회, 빛섬마켓 및 빛섬테라스 등이 운영된다.

레저축은 시민 생태 휴식 공간인 도시숲과 체육시설인 파크골프장으로 구성된다. 도시숲은 국비 공모사업이란 점에서 최소 5년간 면적과 기존 구성을 유지할 의무가 있는 시설이다. 특히 파크골프장은 전국대회 유치 요건인 36홀 규모로 계획 중이다.

부행사장인 개도는 섬 전역을 관광과 휴양, 문화·체험 공간으로 연계해 관광 거점화를 목표로 정했다. 주요 사업은 농어촌관광휴양단지 조성사업과 섬어촌문화센터 건립, 개도 섬섬캠핑장 조성, 마녀목 공원·주차장 조성 등이다.

여수시는 이번 최종 보고회에서 제시된 의견과 경제효과 분석 결과를 이달 말까지 보완하고, 오는 12월 5일 사후활용계획을 확정할 방침이다.