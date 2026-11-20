원주시역사박물관(관장 남기주)과 강원역사문화연구원(원장 박경우)이 원주 흥법사지 3차 발굴조사를 통해 강당지와 승방 구역을 새롭게 확인하며 천년 고찰의 중심 가람배치를 규명했다.

원주시역사박물관과 강원역사문화연구원은 지난 18일 원주시 지정면 흥법사지 발굴조사 현장에서 조사 성과를 공유하는 현장설명회를 열었다.

▲원주 흥법사지 3차 발굴조사. ⓒ원주시

원주 흥법사지는 통일신라 시대에 창건된 것으로 추정되는 남한강 유역의 대표 폐사지 유적이다.

현재 강원특별자치도 문화유산자료로 지정돼 있으며 사역 안에는 보물인 원주 흥법사지 삼층석탑과 진공대사탑비가 자리하고 있다.

원주시는 2015년과 2018년 두 차례 발굴조사에서 건물지·명문와·금동여래입상 등을 확인했다.

이번 3차 발굴조사는 유적의 전체 범위와 사찰 공간 구조를 파악하고 세계유산 잠정목록 등재 추진을 위한 기초자료를 확보하기 위해 진행했다.

조사 결과 통일신라 시대부터 고려 시대에 이르는 강당지, 건물지, 축대, 배수로, 암거, 보도시설, 담장지 등 다양한 유구가 드러났다.

특히 강당지를 새롭게 확인하면서 기존에 파악된 중문·탑·금당에서 강당으로 이어지는 흥법사지의 중심 가람배치가 완전히 드러났다.

북쪽 건물지에서는 다수의 구들건물지가 나와 중심 예불 공간과 구분되는 승려들의 생활 공간인 승방 구역의 존재를 입증했다.

축대와 암거 역시 사찰 내부의 공간 구분과 대지 조성, 배수 체계를 보여주는 핵심 시설로 확인됐다.

▲원주 흥법사지 3차 발굴조사. ⓒ원주시

출토 유물도 다채롭다. 흥(興)·흥법사(興法寺)·흥법원(興法院) 등의 명문이 새겨진 기와와 용문 암막새·보상화문 수막새·용두형 치미 등 장식 기와가 출토됐다.

청자, 백자 등 도자기류와 사리장엄구, 개원통보 등 금속 유물도 함께 나와 흥법사지의 운영 시기와 역사적·문화적 성격을 밝힐 결정적 단서를 확보했다.

남기주 원주시역사박물관장은 "이번 발굴조사 성과를 바탕으로 흥법사지의 역사적·학술적 가치를 더욱 명확히 밝히고 향후 사적 지정을 추진할 예정"이라며 "앞으로도 흥법사지의 체계적인 보존·관리에 힘쓰는 한편 세계유산 잠정목록 등재를 위한 기반 마련에도 최선을 다하겠다"고 말했다.