태백시(시장 이상호)가 2조원대 미래산업을 추진하며 창출되는 1800개 이상의 상시일자리를 지역주민에게 우선 배정하기 위한 맞춤형 고용 연계 방안을 가동하기로 했다.

태백시는 미래자원 클러스터, 민간 청정메탄올 생산시설, 태백교도소, 청정 스마트 축산산업단지, 태백URL(연구용 지하연구시설), 산림목재클러스터, 석탄경석 자원화 등 주요 사업에서 대규모 신규 일자리가 마련된다고 밝혔다.

▲ 2조원대 미래산업과 1800개 이상 상시일자리. ⓒ태백시

태백시는 막대한 산업투자가 주민 취업과 안정적 고용으로 직결되도록 전문인력 양성·지역인재 채용·퇴직광부 재취업을 사업별로 세분화해 적용하기로 했다.

청정메탄올 분야는 총사업비 3540억원 규모의 경제진흥개발사업과 1200억원 규모의 민간 생산시설 조성을 통해 약 250명의 상시일자리를 만든다.

태백시는 대학 유치와 연계해 6개월 과정의 계약학과를 운영하고 생산시설 운영·설비관리 전문인력을 직접 육성하기로 했다.

태백시 5년 이상 거주 시민이 관련 기업에 취업하도록 연계하고 원료 공급, 물류 등 연관 산업에도 지역주민 참여를 넓힐 계획이다.

총사업비 3600억원 규모의 태백교도소 신축사업은 완공 후 약 500명의 교정공무원이 근무한다.

태백시는 태백시 5년 이상 거주 청년, 주부 등의 채용 기회를 넓히기 위해 법무부 등 관계기관과 지역 제한 채용 방안을 협의하고 있다.

교정시설 운영에 필요한 물품과 서비스 분야에도 지역업체 참여를 지원해 지역경제 활성화를 이끌기로 했다.

총사업비 4839억원 규모의 청정 스마트 축산산업단지에서는 사육관리, 계란 선별, 가공, 포장, 물류, 시설관리 등 다양한 분야에서 약 355명의 상시일자리가 나온다.

태백시는 청정메탄올과 스마트 축산산업단지 참여 민간기업과 협의해 근로자 건강과 직무 수행 능력에 따라 최대 70세까지 근무할 수 있는 고용 방안을 도입하기로 했다.

총사업비 6000억원대 규모의 태백URL에서는 약 130명의 지원인력 상시일자리가 발생한다.

태백시는 지하 수평갱도 건설과 운영 과정에 퇴직광부들이 광산에서 쌓은 기술과 경험을 살려 재취업하도록 한국원자력환경공단에 채용을 요청하고 있다.

시설 운영 지원인력 역시 태백시 5년 이상 거주 시민을 채용하도록 공단과 협의 중이다.

이 밖에 총사업비 420억원 규모의 산림목재클러스터에서 산림자원 수집·운반·목재 가공·제품 생산 분야 약 130명의 상시일자리를 확보하기로 했다.

목재 부산물은 청정메탄올 생산 원료로 활용해 산업 간 연계를 높인다.

석탄경석 자원화 사업에서도 건축자재·신소재 생산 기업 유치와 산업단지 활성화를 통해 약 500명의 신규 일자리를 마련할 방침이다.

태백시는 사업 조성 단계부터 관계기관 및 기업과 고용계획을 구체화하고 직업교육·취업 연계를 강화하기로 했다.

청년 정착을 위한 산업 맞춤형 인재 양성과 청년·신혼부부 공공임대주택 공급 등 정주여건 개선도 함께 추진한다.

이상호 태백시장은 "미래산업 투자를 시민들이 체감할 수 있는 일자리로 연결하는 일이 무엇보다 중요하다"며 "퇴직광부의 경험을 새로운 산업에 활용하고 청년·주부·중장년층까지 다양한 계층이 지역에서 안정적으로 일할 수 있도록 고용 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.

이어 "일자리를 찾아 떠나는 태백이 아니라 새로운 기회를 찾아 사람들이 모이는 태백을 만들어 가겠다"고 밝혔다.