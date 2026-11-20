20일 오전 전북자치도 익산시 함열읍 북부청사.

익산시청 바이오농업과와 농산유통과·차량등록사업소 직원들을 대상으로 하는 '친절·적극행정' 교육의 마지막 일정이 흥겹게 진행됐다.

농업 지원사업 문의나 차량 명의 이전 등 현장 접점이 많은 업무 특성을 반영해 시민의 사정을 세심히 살피고 복잡한 절차를 알기 쉽게 풀어 설명하는 맞춤형 대화 연습이 이어졌다.

친절교육에 나선 강사는 다름 아닌 이왕래 익산시 종합민원과장이다.

그는 민선 9기 최정호 익산시장 체제 출범 이후 복지국을 시작으로 전청사·북부청사까지 친절강사로 직접 나서 공직자의 친절과 적극행정이 왜 중요한지 알기 쉽고 재밌게 전파하는 '1타 강사'를 자임했다.

"친절이야말로 세상을 움직이는 가장 강력한 힘이자 비용을 들이지 않고 무한의 가치를 창출하는 자신의 품격입니다."

▲친절교육에 나선 강사는 다름 아닌 이왕래 익산시 종합민원과장이 친절과 적극행정의 중요성에 대해 설명하고 있다. ⓒ익산시

이왕래 과장은 업무 시작 전이나 마무리 자투리 시간을 활용해 각 부서 사무실을 직접 찾아가는 방식으로 친절교육을 진행했다.

표정연습은 물론 특정 상황을 설정하고 두 사람이 짝을 이루어 서로 역할을 맡아 대화를 주고받는 '상황별 짝대화' 등 직원들이 직접 참여하고 호흡하는 실습 중심으로 꾸며져 웃음과 박수가 끊이지 않을 정도로 호응이 컸다.

직원들은 실제 민원 상황을 가정해 "어떤 도움이 필요하신가요?"라고 먼저 민원인에게 다가서거나 "담당 부서를 정확히 확인해 안내해 드리겠습니다"라고 말하며 딱딱한 태도와 표정을 교정하는데 열중했다.

또 "어느 부분을 더 설명해 드리면 좋을까요?"와 같은 따뜻한 공감화법을 시현하며 시민의 눈높이에서 소통하는 법을 체득했다.

교육내용도 지극히 평범하고 단순하면서도 현장에서 즉시 실천할 수 있는 핵심 수칙들로 채워져 진지하면서도 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

상대방과 눈을 맞추고 먼저 인사하기부터 △시민의 말을 끝까지 경청하기 △기다리는 이유를 먼저 설명하기 △감정이 높아진 민원인에게 차분하게 응대하기 △쉬운 말로 설명하고 이해 여부 확인하기 △담당 부서와 다음 절차까지 꼼꼼히 안내하기 등이다.

이들 수칙은 최정호 익산시장이 평소에 수시로 강조하는 것이기도 하다.

익산시가 공직사회 전반에 뿌리내리기 위해 추진해온 '친절·적극행정 10분 충전 찾아가는 교육'은 이날 함열읍 북부청사를 끝으로 막을 내렸지만 직원들의 표정은 사뭇 이전과 달랐다.

복지국 8개 부서에서 첫발을 뗀 이번 교육은 현장의 높은 호응과 전 직원의 공감대에 힘입어 건설국과 청년경제국, 문화교육국, 녹색도시환경국, 기획안전국, 바이오농정국 등 시청 전 부서로 확대 추진돼 '친절 열풍'을 불러일으켰다.

입사 5년차의 한 직원은 "동료에게 먼저 웃으며 인사하고 서로의 수고를 칭찬·격려하는 것이 얼마나 소중한지 새롭게 가슴에 와 닿았다"며 "직원 간 존중과 배려가 살아있는 건강한 조직문화가 곧 시민을 향한 따뜻한 행정서비스로 이어진다는 취지를 새삼 깨닫게 됐다"고 말했다.

▲입사 5년차의 한 직원은 "동료에게 먼저 웃으며 인사하고 서로의 수고를 칭찬·격려하는 것이 얼마나 소중한지 새롭게 가슴에 와 닿았다"며 "직원 간 존중과 배려가 살아있는 건강한 조직문화가 곧 시민을 향한 따뜻한 행정서비스로 이어진다는 취지를 새삼 깨닫게 됐다"고 말했다. ⓒ익산시

익산시는 이번 교육을 계기로 시민에게 칭찬받은 우수 친절·적극행정 사례를 전 직원과 공유하며 서로 배우고 응원하는 친절문화를 지속적으로 확산해 나갈 계획이다.

익산시의 한 관계자는 "시민들에게 더 나은 행정서비스를 제공하겠다며 적극 동참해 준 직원들의 열정이 민원인들로부터 큰 반향을 일으키고 있다"며 "앞으로도 민원인 목소리에 귀를 기울이고 한 발 먼저 다가가는 따뜻한 친절행정이 익산시청의 트레이드 마크가 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.